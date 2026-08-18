ШОТЛАНДСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Новые планы

В начале XX в. внимание европейцев обратилось к Антарктиде. Арктика уже активно бороздилась многочисленными исследователями, а вот неизведанный южный регион еще предстояло изучить. Одним из таких исследователей стал У.С. Брюс, шотландец по происхождению.

Побывав в Антарктике в составе китобойной экспедиции конца XIX в., У.С. Брюс решил продолжить изыскания. В качестве объекта изучения им было выбрано море Уэдделла. Королевское географическое общество в лице К. Маркема поддерживало походы Р. Скотта и не видело перспектив организации шотландской экспедиции. Поддержку У.С. Брюс нашел в семье баронетов Коутс, выделившей средства на экспедицию.

Подготовка экспедиции

Всего на путешествие требовалось 36 тыс. фунтов, из которых 30 тыс. были выданы Коутс. Для похода осенью 1901 г. был приобретен норвежский китобойный корабль «Гекла». После его небольшой реконструкции судно переименовали в «Скотию».

Научный состав – шесть человек.

План

У.С. Брюс должен был учитывать планы других руководителей экспедиций, которые также направлялись в Антарктиду (Р. Скотт, Э. фон Дригальский, О. Норденшельд).

Проект шотландской экспедиции опубликовал в октябре 1902 г. журнал «Scottish Geographical Magazine» и журнал Королевского географического общества «Geographical Journal». Цели – измерение глубин Южного океана, метеорологические, геологические, биологические, топографические и физические наблюдения, организация зимовочной станции.

Дальняя дорога

2 ноября 1902 г. «Скотия» вышла из Труна. 6 января 1903 г. экипаж подошел к Порту-Стэнли на Фолклендских островах, где запаслась всем необходимым для дальнейшего похода, а уже 26 января отправился на юг.

3 февраля 1903 г. путешественники повстречали паковые льды неподалеку от Южных Оркнейских островов, но сумели продолжить путь. 4 февраля группа высадилась на Остров Седла для сбора ботанической и геологической коллекции. 10 февраля «Скотия» продолжила путь, и 17 февраля вышло на 64°18′ ю.ш. К 22 февраля экипаж вышел в море Уэдделла.

Зимовка

После неудачной попытки найти сушу У.С. Брюс принял решение о зимовке на Южных Оркнейских островах (3200 км от Южного полюса). 25 марта 1903 г. «Скотия» встала на якорь. Было построено каменное укрепление, названное «Омонд-хаус», которое должны были использовать люди, обслуживавшие на о-ве Лори будущую метеорологическую лабораторию. Были организованы многочисленные наблюдения. Начались санные походы по островам. Магнитные наблюдения проводились в сооруженной деревянной хижине.

23 ноября 1903 г. «Скотия» освободилась ото льдов и вышла в море к Порту-Стэнли, а научная часть осталась в «Омонд-хаусе». 2 декабря У.С. Брюс прибыл на место. Пробыв Порту-Стэнли неделю, он двинулся в Буэнос-Айрес на ремонт.

20 января 1904 г. У.С. Брюс заключил с Аргентиной соглашение об обслуживании метеорологической станции на о-ве Лори, после чего двинулся в обратный путь. Побывав на о-ве Лори, экипаж предпринял вторую попытку изучения моря Уэдделла.

Вторая попытка

Первоначально корабль продвигался без происшествий. Но 3 марта 1904 г. показались паковые льды. Вскоре экспедиция оказалась у ледяного барьера и увидела землю. У.С. Брюс решил назвать ее Земля Коутса (восточная граница моря Уэдделла). 9 марта корабль вышел на 74°01′ ю.ш. 22°00′ з.д. Здесь были собраны данные о глубине, произведено траление для сбора образцов морского дна. Дальнейшее продвижение было невозможно. «Скотия» ушла в Кейптаун через неизученный о-в Гоф (архипелаг Тристан-да-Кунья). 21 апреля 1904 г. экипаж высадился на острове, пополнив свою коллекцию новыми материалами. 6 мая экспедиция прибыла в Кейптаун, а 21 июля 1904 г. возвратилась домой.

Итоги

Экспедиция собрала и оформила каталог на 1100 видов животных, 212 из которых были открыты миру впервые. Однако одобрения Королевского географического общества стараниями К. Маркема она не получила.

В Эдинбурге была открыта Шотландская океанографическая лаборатория (закрыта в 1919 г. в связи с недостатком финансирования). Экспонаты переданы Королевскому шотландскому музею, Королевскому шотландскому географическому обществу и университету Эдинбурга.