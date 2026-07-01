ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич

Русский, советский композитор.

С девяти лет занимался музыкой, уже в 12 лет создал пьесы «Солдат» и «Похоронный марш памяти Шингарева и Кокошкина». Работал тапером в кинотеатрах. В 1923 г. и 1925 г. окончил факультеты специального фортепиано и композиции Петроградской консерватории. Его дипломная работа - первая симфония принесла Шостаковичу широкую известность. Он создал балеты «Золотой век», «Болт», оперу «Нос» (1928) и др. сочинения. На протяжении 30-х гг. композитором были созданы 4-6 симфонии; опера «Леди Макбет Мценского уезда», за которую он в 1936 г. подвергся критике за формализм в редакционной статье « Правды » «Сумбур вместо музыки». Премьера новой редакции оперы под названием «Катерина Измайловна» состоялась в 1962 г. В 1941-1952 г. Шостакович был удостоен пяти Сталинских премий.

В 1941-1942 гг. в Ленинграде и в эвакуации в Куйбышеве Шостакович написал Седьмую (Ленинградскую) симфонию. Премьера Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 г., в блокадном Ленинграде ее впервые исполнили 9 сентября 1942 г. С 1943 г. Шостакович с семьей жил в Москве, преподавал в консерватории . В 1948 г. после уничтожающей критики в постановлении «Об опере «Великая дружба» Мурадели» Шостакович на время отказывается от симфонического творчества, занимаясь в основном общественной деятельностью, пишет музыку к кинофильмам, пишет «в стол» Первый концерт для скрипки с оркестром . В 1953 г. Шостакович возвращается к симфоническому творчеству и затем — к музыке, связанной со словом, которую не писал с 1936 г. (Тринадцатая симфония — на стихи Е. Евтушенко, вокально-симфоническая поэма «Степан Разин» и вокальные циклы). В 1954 г. Шостаковичу присвоено звание Народного артиста СССР, в 1966 г. — звание Героя Социалистического Труда. Член КПСС с 1960 г. В 1962 г. Шостакович избран депутатом Верховного совета СССР. С 1965 г. Шостакович — доктор искусствоведения. В 1971 г. Шостакович создает свою последнюю — Пятнадцатую симфонию. Почетный член многочисленных зарубежных академий, лауреат Ленинской и Государственных премий.

Сочинения:

Знать и любить музыку: Беседа с молодежью. М., 1958;

Избранные статьи, выступления, воспоминания. М., 1981;

Д. Шостакович о времени и о себе, 1926-1975. М., 1980.