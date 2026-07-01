ШОМБУРГ РОБЕРТ ГЕРМАН

Ранние годы

Роберт Герман родился 5 июня 1804 г. в г. Фрейбурге. Происходил из семьи протестантского священника.

В четырнадцатилетнем возрасте начал изучать коммерцию. Перебравшись в Лейпциг к дяде, увлекся ботаникой.

Первые успехи и неудачи

Первоначально Ш. занимался коммерцией, и в 1826 г. решил уехать в США. Здесь он был наемным служащим в торговых фирмах Бостона и Филадельфии. В 1828 г. Ш. поступило предложение провести инспекцию перевозки саксонских овец в Вирджинию, с которой он успешно справился.

В 1828 г. Ш. вложил средства в табачную мануфактуру в Ричмонде, став ее совладельцем. Однако предприятие быстро разорилось. После коммерческих неудач на о-ве Сент-Томас (Вест-Индия) Ш. решил оставить коммерцию.

Научные экспедиции

В 1830 г. Ш. предпринял поездку на о-в Анегада – самый северный из Виргинских и Малых Антильских о-вов, печально известный кораблекрушениями. На собственные средства он изучил остров, отметив на карте рифы и положение 53 затонувших судов. Были исследованы морские течения, климат, флора и фауна острова. По итогам путешествия Ш. представил в лондонское Королевское географическое общество свой доклад.

Труды Ш. были высоко оценены, и уже в 1835 г. Ш. следовал по поручению общества в Британскую Гвиану. Здесь в 1835 – 1839 гг. он увидел гигантскую кувшинку, описание которой позднее дал Дж. Линдли, новые виды орхидей.

На службе государству

В 1841 г. Ш. вновь прибыл в Гвиану как официальный представитель Британии. Здесь он проводил инспекцию колонии, устанавливал ее восточные и западные границы с Венесуэлой и Суринам. По итогам поездки в 1844 г. Ш. представил Географическому обществу свой доклад. Его труды получили высокую оценку, а в 1845 г. королева Виктория произвела его в рыцари.

В 1846 г. Ш. отправился на Барбадос. Здесь он собирал данные о землях, чтобы подготовить географическое и статистическое описание острова, которое было опубликовано в 1848 г. в Лондоне.

С 1848 г. – британский консул в Доминиканской Республике. Его стараниями в 1850 г. между двумя странами был заключен торговый договор. Помог достигнуть перемирия между Гаити и Доминиканы. Параллельно Ш. занимался изучением о-ва Гаити для журнала Королевского географического общества. С 1857 г. – генеральный консул Британии в Сиаме. В 1859 – 1860 гг. изучал королевство Чиангмай.

В 1864 г. Ш. был вынужден оставить службу по состоянию здоровья. 11 марта 1865 г. он скончался в пригороде Шенеберг.

Наследие

Автор многочисленных физико-географических, этнографических, ботанических исследований в Вест-Индии, Британской Гвиане, Юго-Восточной Азии. Подготовил ценные ботанические коллекции.