СХОЛАСТИКА

Схолáстика (от лат . scholasticus — «школьный», «относящийся к учебе») — форма интеллектуальной культуры, сложившаяся в Зап. Европе в Средние века и продолжившая там существовать и в Новое время. Часто понятие «С.» используется по отношению к сходным интеллектуальным практикам в восточном христианстве, а также в иных религиях (исламская, еврейская С.). Главной методологической особенностью С. было представление о том, что фундаментальные истины о мире раскрыты в определенном корпусе текстов, обладающих исключительным авторитетом (логоцентрический авторитет). Для правильной интерпретации таких текстов создавались многочисленные комментарии, со временем становившиеся все более многослойными. Наряду со стандартизированными авторитетными источниками С. инкорпорировала множество частных мнений различного характера (толкования, критика, ссылки на авторитет другого порядка), разбор и согласование которых стали самостоятельной интеллектуальной задачей. Поскольку С. не ставила цели исторического или концептуального структурирования мнений, а в центре исследования стоял авторитетный текст, реконструкция содержания той или иной области знания определялась структурой этого источника (Библия в теологии, Свод гражданского права (Corpus iuris civilis) в юриспруденции, сочинения Авиценны, Аверроэса и Галена Клавдия в медицине). Основными формами представления результатов исследования в С. были комплексный комментарий авторитетного источника (часто построчный) и вопросы (разбор наиболее важных или спорных тем), а с XIII в. также суммы — систематически упорядоченный обзор вопросов и авторитетных мнений по какой-либо области знания, начиная с XVI в. создавались более специальные курсы по отдельным учебным дисциплинам.

С. стала продолжением интеллектуальной культуры, сформировавшейся в поздней Античности и в период патристики , в которой комментирование тоже занимало центральное место. Однако в отличие от более раннего периода, характеризовавшегося достаточно свободными и персонализированными формами интеллектуального творчества, С. развивалась в организованных форматах интеллектуальной жизни, для каждого из форматов был сформирован набор стандартов, правил и авторитетов. Началом формирования С. в Зап. Европе часто считается эпоха Каролингского возрождения (VIII–IX вв.), когда увеличилось число школ, вновь стали использоваться античные интеллектуальные практики (глоссаторство, комментирование, диспут). В сочинениях Алкуина , Рабана Мавра , Иоанна Скотта Эриугены был достигнут высокий уровень синтеза материала, сформулированы терминология и концептуальные рамки, востребованные последующими поколениями ученых. На следующем этапе (с середины XI по середину XIV в.) произошло оформление ключевых дисциплин С. и институциональной среды их развития и трансляции (городские школы, со 2-й половины XII в. — университеты ). Для потребностей этих сообществ родился новый тип литературы, нацеленной не на комментирование, а на тематическое упорядочивание и систематизацию доктринального содержания (в теологии и философии — «Сентенции» Петра Ломбардского , «Да и нет» Абеляра , «Металогик» Иоанна Солсберийского , в праве — Грациана декрет , сборник толкования папских декреталий Аккурсия). Более четкие, чем ранее, формы принимает схема свободных искусств , разделенных на тривиум и квадривиум. В конце XII — XIII в. важную роль сыграло расширение фонда авторитетных текстов благодаря латинским переводам сочинений Аристотеля , Галена, Гиппократа и их многочисленных еврейских и арабских толкователей. На третьем этапе (середина XIV — 1-я половина XVI в.) наметился кризис С. в результате деформации практик и дезорганизации интеллектуальных сообществ (в связи с эпидемией «черной смерти», схизмой в Католической церкви, увеличением влияния на университеты светских правителей). Гос­подство философского номинализма и связанные с этим парадоксы философского и богословского характера заставляли искать новые авторитеты и концепции, которые порой становились оппозиционными по отношению к официальной церкви, вступая в противоречие с провозглашаемой ею доктриной (учения Дж. Уиклифа , Я. Гуса ). Одновременно с этим в Европе получало более широкий характер знание греческого языка, были введены в оборот ранее неизвестные труды (сочинения Платона , неоплатоников и др.). Ученые-гуманисты (см. Ренессансный гуманизм ) критиковали университетскую С. как неэффективную и избыточную интеллектуальную практику. С. критиковали и некоторые деятели Реформации , однако значительное их число вышло из университетской среды, владело инструментарием С. и умело его использовало. На четвертом этапе (2-я половина XVI — 2-я половина XVIII в.), известном как «вторая», или «барочная» С., представители как старых монашеских орденов ( доминиканцы , францисканцы , кармелиты ), так и новых ( иезуиты , театинцы) начали использовать в педагогике переосмысленные схоластические методы. В католических странах они явились основой для образования, ориентированного не только на клириков, но и на светское общество. Примерами этого стали иезуитские педагогические программы: коллективный сборник правил «Ratio studiorum» (1589–1599) и «Библиотека» Антонио Поссевино (1593). В XVII в. сходные программы составили и другие религиозные корпорации и сообщества, например янсенисты. Представители «второй» С. находились в активном диалоге с современниками, полемизировали с гуманистами и апологетами идей Просвещения , многие из которых в свою очередь стремились дискредитировать С. Кроме того, наряду с традиционным инструментарием схоластическая мысль воспринимала элементы новых духовных практик: экстатическую монашескую духовность (Хуан де ла Крус, Тереза Авильская), «светскую» духовность верующих (трактаты иезуита М. ван дер Зандта, кармелита Ж. Баррозу (Жозе Св. Духа)). Социальные и политические потрясения Европы на рубеже XVIII–XIX вв. (роспуск ордена иезуитов, антиклерикальная политика императора Иосифа II Габсбурга , Французская революция XVIII в. , Наполеоновские вой­ны ) привели к почти полному разрушению системы орденов и управляющих структур Католической церкви, что привело к исчезновению С. как живой интеллектуальной традиции. Тем не менее, в католицизме С. сохраняла главенствующее положение до Ватиканского собора II (1962–1965).

Лит .: Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой. М., 1997; Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. / Пер. с фр. А. Д. Бакулова. М., 2004; Шмонин Д. В. В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании. СПб., 2006; Савинов Р. В. Схоластика // Православная энциклопедия. Т. 67. М., 2022. С. 212–219. С. Г. Мереминский .