ИКА

ИКА - город на юго-западе Перу.

Административный центр департамента Ика. Население 265,4 тысяч жителей (2008 год). Рас­по­ло­жен в пус­тын­ной ме­ст­но­сти, в до­ли­не реки Ика, в 300 км от Ли­мы. Че­рез город про­хо­дит Пан­аме­ри­кан­ское шос­се. Же­лез­ной до­ро­гой со­еди­нён с пор­том Пис­ко на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океа­на.

Ос­но­ван в 1563 году испанским кон­ки­ста­до­ром Лу­и­сом Х. де Каб­ре­рой под названием Вил­ла-де-Валь­вер­де (Villa de Valverde). В 1569 году раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем, от­стро­ен на ны­неш­нем мес­те. С 1640 года современное на­зва­ние. С 1866 года сто­ли­ца об­ра­зо­ван­но­го в том же го­ду департамента Ика.

Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры: дом Мар­ке­са де Тор­ре Эр­мо­са (или дом Бо­ли­ва­ра), Му­ни­ци­паль­ный дво­рец, со­бор (XVIII век, часть ан­самб­ля ор­де­на ие­зуи­тов), церк­ви Святого Фран­си­ска, Святого Ио­си­фа, Святой Ма­рии.

Национальный университет Сан-Лу­ис Гон­са­га (1961 год). Ис­то­рический ре­гио­наль­ный му­зей (1946 год). Му­зей кам­ней (1966 год; кол­лек­ция кам­ней с вы­гра­ви­ро­ван­ны­ми сю­же­та­ми).

Ика - центр круп­но­го сельскохозяйственного рай­она (в до­ли­не реки Ика вы­ра­щи­ва­ют хлоп­чат­ник, фи­ни­ко­вую паль­му, спар­жу, фа­соль и др.) и по­став­щик аг­рар­ной про­дук­ции. Один из важ­ней­ших в стра­не цен­тров ви­но­гра­дар­ст­ва и ви­но­де­лия. В рай­оне Ика - круп­ные («Tacama», «Ocucaje», «Vis­ta Alegre») и мно­же­ст­во не­боль­ших ви­но­дель­че­ских пред­при­ятий по про­изводству вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ных де­серт­ных и сто­ло­вых вин, ви­но­град­ной вод­ки-пис­ко, в т. ч. на экс­порт. Хлоп­ко­очи­ст­ка, про­изводство тек­стиль­ных, швей­ных, ко­же­вен­ных из­де­лий, са­ха­ра и др.

В 5 км от го­ро­да на­хо­дит­ся оа­зис Уака­чи­на, ок­ру­жён­ный вы­со­ки­ми дю­на­ми, - тра­диционное ме­сто от­ды­ха и за­ня­тий спор­тив­ным спус­ком по пес­ку (сан­дсёр­финг). К се­ве­ру от Ика, на полуострове Па­ра­кас, - национальный за­по­вед­ник Па­ра­кас.

Иллюстрация:

Ика. Оа­зис Уа­ка­чи­на. Архив БРЭ.

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