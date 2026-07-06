ШОФМАН АРКАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Историк античности, профессор Казанского университета.

Семья и учеба.

Родился в Белоруссии в семье сапожника. Окончил среднюю школу, в 1930-31 преподавал обществоведение в ФЗУ г. Могилёва, одновременно с 1930 по 1933 учился в педагогическом институте. В 1933 г. поступил на отделение классической филологии Ленинградского историко-философско-лингвистического института (ЛИФЛИ). В 1937 г. кафедра классической филологии вошла в состав образованного филологического факультета ЛГУ. Окончил учебу А. С. Шофман в 1938 г., став одним из первых выпускников вновь образованного (или восстановленного) филологического факультета ЛГУ. В 1938 г. А. С. Шофман начал преподавание древних языков в Ленинградском университете и Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена (1938–1940).

Военные и послевоенные годы.

Во время войны был эвакуирован в Ашхабад. В 1942–1948 гг. – доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории Ашхабадского педагогического института. В 1946 г. он пережил несколько трагических событий: весной скоропостижно умерла его жена, и он остался с пятилетней дочерью на руках, а в августе произошло страшное землетрясение, во время которого он потерял дом, но чудом остался жив, а дочь получила серьезные ранения. В 1948 г. защитил в Московском университете кандидатскую диссертацию на тему «Завоевания Филиппа и политика Демосфена». В 1948 г. он принимает решение о переезде в Казань. С 1948 по 1986 гг. был заведующим кафедрой всеобщей истории Казанского университета. В 1964 г. в Московском университете защитил докторскую диссертацию на тему «Возникновение Македонского государства». После разделения кафедры всеобщей истории (1991) профессор-консультант кафедры истории древнего мира и средних веков.

Вклад в науку и развитие университетского образования.

В Казани А.С. Шофман в течение более четверти века руководил научным семинаром (кружком) «Античный понедельник». Он воспитал целую плеяду учеников, занимавшихся преимущественно разработкой историографических проблем, а также отдельных аспектов всеобщей истории. С именем А. С. Шофмана в Казани связывают не только создание историографической научной школы, но и его особую роль по восстановлению традиции классического гуманитарного образования в университете, прерванной в начале 1920-х гг.

Основные работы:

История античной Македонии: В 2 ч. Казань, 1960 - 1963; Восточная политика Александра Македонского. Казань, 1976; Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984; Федор Герасимович Мищенко. Казань, 1974; Михаил Михайлович Хвостов. Казань, 1979; Древний мир в лицах и образах. Казань, 1990.