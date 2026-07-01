ШНИТКЕ АЛЬФРЕД ГАРРИЕВИЧ

Советский и немецкий композитор, музыковед и педагог.

Ранние годы

Родился в семье потомственного переводчика и журналиста Гарри Викторовича Шнитке и учительницы немецкого языка Марии Иосифовны Фогель. У пары также был сын Виктор и дочь Ирина, оба продолжили семейную профессиональную традицию. Во время Великой Отечественной войны вместе с младшим братом проживал в Москве у родителей отца. Тогда же он пробовал поступить в Центральную музыкальную школу, однако не прошел экзамен. В 1946 г. в связи с командировкой Гарри семья переехала в Вену. Именно там началось музыкальное образование Альфреда. В течение нескольких лет он брал частные уроки у пианистки Шарлотты Рубер. В 1948 г. Шнитке вернулись в Москву. В том же году Альфред поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции на хоровое отделение. Среди авторов, чьи композиции вдохновляли его в юношеские годы, он особо выделял Скрябина и Вагнера . К этому же периоду обучения в училище относятся его первые пробы пера в додекафонии. Затем Шнитке поступил в Московскую консерваторию, которую окончил в 1958 г. В этот период становления в разные годы он находился под влиянием творчества К. Орфа , Д. Шостаковича , И. Стравинского. Альфреда интересовала линеарная и атональная гармония в произведениях этих композиторов. В 1956-1957 гг. Альфред создал Первый концерт для скрипки с оркестром. Дипломной работой стала оратория «Нагасаки» (1957-1958). В 1958 г. Шнитке поступил в аспирантуру. Сам он охарактеризовал свое аспирантское творчество как «время неудачных попыток войти в дружеские отношения с Союзом композиторов, как время, когда написал, наверное, самое худшее свое сочинение «Песни войны и мира»». Так, композитор отмечал, что как аспиранту Московской консерватории ему был сделан заказ на две оперы для Большого театра и Музыкального театра им. К.С. Станиславского . Однако ему не удалось «примирить какие-то свои музыкальные поиски с официальными сюжетами». После того как написанная Шнитке «Поэма о космосе» (1961) была забракована Министерством культуры, на очередном собрании организации его имя внесли в «черный список».

Становление

Благодаря записям зарубежных концертов, привезенных в СССР Э. Денисовым, Шнитке в 1950-х познакомился с произведениями современных авангардных иностранных композиторов. Это обстоятельство, так же, как и приезд в СССР известного итальянского композитора Луиджи Ноно, сыграли важную роль в его «окончательном повороте на «путь левых заскоков» с компромиссного пути». В 1962 г. по заказу Большого театра была написана опера «Счастливчик». В 1961 – 1972 гг. Шнитке преподавал инструментовку и чтение партитур. Зачастую он изучал новые композиции зарубежных авторов вместе со своими студентами. Из-за того, что значительную часть его дневного времени составляла работа в консерватории и сочинение музыки для фильмов, освоение этого нового материала происходило по ночам. Благодаря участию его «Музыки для фортепиано с камерным оркестром» (1964) в «Варшавской осени» 1965 г. Шнитке удалось завязать контакты с зарубежными композиторами, чье творчество, мировоззрение и взгляды на музыкальное искусство оказало на него серьезнейшее влияние. В 1965 г. Альфред создал «Три стихотворения Марины Цветаевой ». Вокальный цикл был написан на стихотворения «Проста моя осанка», «Черная, как зрачок», «Вскрыла жилы». По просьбе виолончелиста Хомицера Шнитке создал «Диалог» для виолончели и 7 исполнителей. Композитор так сформулировал свои задачи при создании этого произведения: «В это время я попытался найти какой-то новый язык, который бы был свободен и независимым от штампов традиционной тональной музыки, но не был бы столь же строго рассчитанным, как додекафонный».

Дальнейшее творчество

В ходе работы над Второй скрипичной симфонией (1966) Шнитке пришел к заключению, что «попытки формализовать динамические процессы, которые мы ощущаем с помощью прогрессий и правил, не состоятельны». Его музыка в 1960-е отличалась четкой фактурой и инструментовкой «с предельной продуманностью функционального значения каждого тембра, всего тембрового развития». В 1968 г. он создал Вторую скрипичную сонату. В том же году было написано «Pianissimo», в основу которого лег рассказ Кафки «В исправительной колонии». В 1969 г. Шнитке создал свое единственное электронное произведение «Электронный поток».

В 1971 г. Шнитке написал балет «Лабиринты», состоящий из пяти эпизодов. В начале 1970-х композитор написал ряд сочинений для кинофильмов, также он работал над разнообразными гимнам для контрабаса, виолончели и др. инструментов. В 1972 г. создал «Симфонию». В 1974 г. написал сценическую композицию для инструментального ансамбля, сопрано соло, смешанного хора, пантомимы и сопровождающих выступление цветосветовых проекторов на либретто Василия Кандинского «Желтый звук».

Для позднейшего творчества Шнитке характерна неудовлетворенность знакомыми ему техниками, итогами развития современной музыки и потребность найти новое звучание. В 1980-е он продолжал свои поиски на базе традиционных форм - оперы и балета. В 1985 г. он написал музыку для хореографической фантазии по мотивам Гоголя («Эскизы»). В 1986 г. создал балет «Пер Гюнт» по мотивам одноименной драмы Г. Ибсена . Также в 1980-х Шнитке написал несколько симфоний.

1990-е стали особенно плодотворным временем в творчестве Шнитке. Он создал знаменитую двухактную оперу «Жизнь с идиотом» на либретто Виктора Ерофеева. В 1993 г. – «Джезуальдо» из 7 картин. В 1995 г. в Гамбургском оперном театре состоялась премьера его сочинения «История доктора Иоганна Фаустена». Также в этот период были написаны Симфонии №6-9 и ряд концертов.

В 1970-1990-е Шнитке активно создавал музыку для кинофильмов. Среди этих работ мелодии для «Мертвых душ» (1984), «Белорусского вокзала» (1970), «Экипажа» (1979).

В 1990 г. Шнитке вместе с семьей эмигрировал в Гамбург, где преподавал в Высшей школе музыки. В последние годы жизни здоровье композитора значительно ухудшилось. Скончался от инсульта в Гамбурге.

Для произведений композитора, в целом, характерна масштабность, сложная оркестровая и ансамблевая фактура, системность, цитирование и экспрессивность. Сам он так описывал творческий процесс: «…Когда вы пишете свое произведение, вы выстраиваете целый мир…Нет никакого музыкального материала, который бы не заслуживал своего воплощения… Сама по себе жизнь, все, что нас окружает, настолько пестро…, что мы будем более честны, если попытаемся все это отразить…Пусть слушатель сам решает, что он понимает, а что нет».