ШМИТ ЕВГЕНИЙ ОТТОВИЧ

Из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. Окончил 1-й кадетский корпус. 20.10.1863 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 27.12.1863 получил звание портупей-юнкера. 23.5.1864 окончил училище и произведен в корнеты с назначением в 12-й гусарский Ахтырский полк. 19.6.1864 произведен в поручики. 11.3.1866 произведен в штабс-ротмистры. 3.8.1868 командирован в переменный состав Учебного кавалерийского эскадрона. 14.5.1869 произведен в ротмистры (со старшинством с 1.3.1869). 10.7.1870 произведен в майоры за отличие по службе. 16.8.1870 окончил курс обучения и откомандирован в свою часть.23.8.1870 назначен командующим 2-м эскадроном. 15.10.1870 утвержден командиром эскадрона. 7.12.1874 назначен командующим 2-м дивизионом. 30.12.1874 утвержден командиром дивизиона. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 16.10.1877 произведен в подполковники. 30.3.1881 произведен в полковники за отличие по службе. 2.3.1884 назначен помощником командира полка. 22.11.1888 назначен командиром драгунского 26-го Бугского полка. 21.5.1892 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. 7.2.1898 назначен командиром 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 26.4.1900 назначен командующим 12-й кавалерийской дивизией. 22.05.1900 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 12.1.1905 назначен командиром 12-го армейского корпуса. 18.3.1906 назначен помощником командующего войсками Киевского военного округа. 6.12.1907 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 8.6.1908 назначен Степным генерал-губернатором, командующим войсками Омского военного округа и наказным атаманом Сибирского казачьего войска. 25.4.1915 назначен членом Государственного совета. К присутствию не назначался. 13.10.1915 исключен из списков умершим.

Жена (2-я): дочь полковника гвардии Александра Михайловна (урожденная Мусман). Дети: от 1-го брака Георгий (р. 9.11.1875), Мария (р. 8.9.1885), от 2-го брака Михаил (р. 22.8.1887).