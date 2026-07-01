ШМИДТ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ

Русский и советский востоковед-арабист.

Образование и начало преподавательской карьеры.

Родился в семье военного врача. Его отец был потомственным дворянином из обрусевших немцев. Окончил с золотой медалью 1-ю Тифлисскую гимназию (1889). Затем он продолжил учёбу на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета, закончив в 1894 г. с дипломом первой степени арабско-персидско-турецкое отделение этого факультета. Ученик академика В. Р. Розена. Оставлен при университете для подготовки к проф. званию. После сдачи в 1896 г. магистерского экзамена командирован за границу, где учился у И. Гольдциера и др. крупнейших востоковедов. С января 1898 г. начал преподавать на факультете восточных языков, с 1917 экстраординарный, с 1918 ординарный профессор. С 1900 по 1904 гг. – инспектор воспитанников Александровского лицея (царское Село), с 1907 по 1920 гг. – старший помощник библиотекаря, затем библиотекарь, наконец, помощник директора императорской (после 1917 г. – Российской) Публичной библиотеки, с 1918 по 1919 гг. – профессор Этнолого-лингвистического факультета Лазаревского института восточных языков (Москва).

В Ташкенте.

В 1920 г. выехал в Ташкент: с 1919 по 1921 гг. – заместитель ректора учрежденного в 1918 г. Туркестанского государственного университета (Ташкент), а с 1920 по 1921 гг. – профессор, декан Историко-филологического факультета того же университета, с 1920 по 1921 гг. – учредитель-ректор и профессор Ташкентского Восточного института, одновременно член Научной комиссии по изучению быта коренного населения Туркестана при Совете Народных Комиссаров Туркестанской АССР (РСФСР), с 1922 по 1923 гг. – заместитель председателя Государственного Учёного совета при Народном комиссариате просвещения Туркестанской АССР; с 1924 по 1930 гг. – профессор Восточного факультета Среднеазиатского государственного университета (бывший Туркестанский государственный университет), с 1924 по 1926 гг. – декан Восточного факультета, а с 1926 по 1928 гг. – проректор по учебной работе того же университета, с 1934 по 1938 гг. – заведующий Восточным отделением Государственной публичной библиотеки Узбекской ССР. Член-корреспондент АН СССР по восточному разряду (1926).

Критика и аресты.

С 1927 вместе с другими "бартольдовцами" - представителями классического востоковедения в Ср. Азии - подвергался нападкам марксистских начетчиков (М. М. Цвибака, К. А. Ушарова). В мае 1931 в числе 11 профессоров университета был арестован; предъявлено обвинение (ст. 58 УК РСФСР). В октябре были освобождены, но в январе 1932 г. высланы из Ташкента в разные города СССР. По возвращении из ссылки в июле 1934 г. принят на работу в Туркестанскую публичную библиотеку, где занимался организацией хранения вост. рукописей и положил начало широкомасштабной работе по их описанию. В 1938 г. был вновь подвергся аресту и погиб.