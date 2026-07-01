ШМЕМАН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Протопресвитер Православной Церкви в Америке, доктор богословия.

Биография и служение церкви

Родился в семье кадрового офицера. Жил с семьей на территории независимой Эстонии до семи лет, потом переезжает в Королевство сербов, хорватов и словенцев в Белград, где проводит с родителями один год. С 1929 г. семья окончательно переезжает во Францию и селится в Париже.

Первоначальное образование получил в русском кадетском корпусе в Версале, носивший имя императора Николая II , который оканчивает в 1938 г., а год спустя заканчивает обучение во французском лицее Карно. В 1945 г. Шмеман окончил Парижский Свято-Сергиевский богословский институт, где учился под руководством известного российского историка А. Карташева , ставшего его научным руководителем по написанию диссертации, посвященной церковной истории Византии. Рукоположение Александра Шмемана в диакона, а потом в иерея состоялось в 1946 г. Вплоть до 1951 г. Александр Дмитриевич работал преподавал в богословском институте церковную историю. С 1953 г. Александр Шмеман – протоиерей, с 1970 г. - протопресвитер. Он являлся деятельным участником Русского студенческого христианского движения (РСХД), где долгое время занимал должность заместителя председателя. Помимо этого, Шмеман долгое время занимал одну из руководящих должностей в содружестве имени святого Албания и преподобного Сергия.

С 1946 по 1951 гг. Александр Шмеман был вначале помощником, а затем настоятелем храма святых Константина и Елены в Кламаре и параллельно занимал должность редактора епархиального журнала «Церковный вестник». Проявил себя как талантливый и страстный проповедник.

В 1951 г. переезжает с семьей в США (Нью-Йорк) для преподавания в православной Свято-Владимирской духовной семинарии, где ему находят место доцента на кафедре литургики и церковной истории, а с 1962 до своей кончины занимал должность ее декана. Параллельно занимался преподавательской деятельностью в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. Читал лекции в Истонском колледже Лафайет. В 1959 году защитил в Париже докторскую диссертацию по литургическому богословию, которому посвящено большинство его работ. Около 30 лет вел на радио «Свобода» просветительскую программу, посвященную религиозным вопросам.