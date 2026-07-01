ШМЕЛЁВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Писатель, публицист консервативно-христианского направления.

Биография

Дед писателя происходил из государственных крестьян. Отец – купец Сергей Иванович Шмелев. Первым воспитателем Ивана был плотник Михаил Горкин, повлиявший на его религиозное мировоззрение. Однако в основном домашним образованием мальчика руководила его мать, привившая ему любовь к литературе.

В 1894 году Шмелев окончил Шестую Московскую гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет. После выхода из стен университета в 1898 году год провел на армейской службе.

В 1899-1907 годах жил во Владимире, будучи чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты.

Сочувствуя в некоторой степени Февральской революции , Шмелев был против революции Октябрьской . Летом 1918 года вместе с семьей он отправился в Крым. Некоторое время спустя он приобрел дом в Алуште. В 1920 году, после того, как большевики заняли Крым, Иван Сергеевич подвергся аресту, а его сын Сергей был расстрелян красными, что очень сильно повлияло на душевное состояние писателя.

Из Крыма Шмелев возвратился в Москву, мысли об эмиграции приходили к нему все чаще. В 1922 году он уехал в Берлин, затем обосновавшись в Париже. В эмиграции он близко подружился с философом Иваном Александровичем Ильиным, с которым активно переписывался. Во Франции Шмелев печатался в эмигрантских журналах («Возрождение», «Русская мысль», «Сегодня» и др.).

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года писатель воспринял как начало освобождения России от уз зла. Находясь в оккупированной немцами французской столице, публиковал свои произведения в прогерманском «Парижском вестнике».

Иван Сергеевич Шмелев умер от сердечного приступа в июне 1950 года. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В 2000 году перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

В 1993 году в Алуште был открыт дом-музей И.С. Шмелева.

Творчество

Писать Шмелев начал, еще будучи гимназистом. Его дебют в печати – рассказ «У мельницы» (1895, журнал «Русское обозрение»). Через два года вышел его сборник «На скалах Валаама», вскоре запрещенный цензурой.

В начале 1900-х Иван Сергеевич пишет множество повестей: «К солнцу» (1907), «Под горами» (1907), «Гражданин Уклейкин» (1907), «В норе» (1909), «Под небом» (1910), «Патока» (1911), «Человек из ресторана» (1911). В 1909 году он стал членом литературного кружка «Среда». В 1912 году наряду с Иваном Буниным, Борисом Зайцевым и другими писателями выступил соучредителем «Книгоиздательства писателей в Москве», с которым много лет активно сотрудничал.

В 1912-1923 годах из-под пера Шмелева вышли многие повести и рассказы: «Стена», «Виноград», «Волчий перекат», «Как это было» (повествует о Гражданской войне), «Чужая кровь». Печатались и сборники писателя: «Лик скрытый», «Карусель», «Суровые дни».

Водоразделом для Шмелева стала эмиграция. Если в своем раннем творчестве он поднимал тему «маленького человека», описывал быт крестьян и купцов, то в 1920-1930-е годы главными темами стали размышления о произошедших в России трагических событиях революции и гражданской войны, ностальгические описания русской жизни, ее религиозных традиций, описание жизни русских эмигрантов.

В Париже вышла его знаменитая эпопея «Солнце мертвых» (1923). Писатель создал произведения «Каменный век» (1924), «Два Ивана» (1924), «Про одну старуху» (1925), «Русская песня» (1926), «Наполеон. Рассказ моего приятеля» (1928) и др. В 1929 году была опубликована его книга «Въезд в Париж. Рассказы о России зарубежной», в 1930 году – роман «Солдаты». Наиболее знаменитыми стали романы Шмелева «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933-1948). В 1931 и 1932 годах Иван Сергеевич был номинантом Нобелевской премии по литературе.

В 1936 году вышел его роман «Няня из Москвы», в 1948-м – «Пути небесные». Для этих произведений характерны размышления о монастырской жизни в частности и Божьем промысле в целом.