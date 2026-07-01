ШМЕЛЁВ Дмитрий Викторович

Родился 19.10.1976. Окончил Казанский государственный университет в 1998 г.

Кандидатская диссертация : Неолиберализм Валери Жискар д’Эстэна: теория и внутриполитическая практика (1974 – 1981). (Казань, 2001).

Докторская диссертация : Народно-республиканское движение (МРП) в политической жизни Франции, 1944-1967 (ИВИ РАН, 2011)

Доктор исторических наук, доцент кафедры истории и связей с общественностью Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева.

Область интересов : Проблемы политической истории Франции второй половины XX века, проблемы истории современной французской политической мысли.

Сочинения: Валери Жискар д’Эстэн и жискардизм в политической жизни Франции (1974 – 1981). Казань, 2004;

В. Жискар д’Эстэн и Славное Тридцатилетие: истоки «французской демократии» // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Вып. 1. Казань, 1999;

Правительственная коалиция в 1974 – 1981 годах во Франции: от согласия к расколу // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Вып. 3. Казань, 2002;

Валери Жискар д’Эстен и Европа: роль личности в современных интеграционных процессах // Историки в поисках новых смыслов: Сб. науч. ст. и сообщений. Казань, 2003.

«Союз за французскую демократию: политическая стратегия, идеи, организация (1978-1998), Казань, 2008 г.;

Французская христианская демократия в XX веке, Казань, 2010;

Христианская демократия в послевоенной Франции: Народно-республиканское движение (1944-1967), Казань, 2011.