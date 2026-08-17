ШМЕЛЁВ Борис Александрович

Родился в 1948 г. в г. Павлове Горьковской обл. Окончил МГИМО МИД СССР, (факультет международных отношений) в 1972 г.; аспирантуру Дипломатической академии МИД СССР в 1978 г.

Кандидат исторических наук, 1978 г. Докторская диссертация : Внешняя политика Югославии 1945-1985 (Дипломатическая академии МИД СССР, 1987).

Доктор исторических наук, профессор . (1989). 1972-1975 – сотрудник МИД СССР; 1975-1991 – сотрудник Дипломатической академии МИД СССР, последние годы – 1-й проректор;

С 1991 по настояще время – руководитель Центра политических исследований Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН.

Директор центра сравнительно-политологических исследований в Институте международных экономических и политических исследований РАН, Первый проректор Международной Высшей Школы (Международный Университет).

Область интересов : Внешняя политика России; европейская безопасность, Вост. Европа; югославский кризис; отношения России со странами СНГ; курс лекций «История политических учений».

Сочинения: Автор одной монографии и более 100 научных трудов

Балканы между прошлым и будущим. М.: Горбачев-Фонд, 1993 (в соавт.; авторские главы – "Причины распада Югославии" и "Политика России в югославском кризисе");

Россия и Вост. Европа. М.: Эникон, 1997 (в соавт.; авторская глава "Новые измерения дейтонского процесса");

СНГ: миф и реальность // Власть. 1998. №5;

Межд. последствия российского кризиса//Власть. 1998. №10-11;

Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. М.: Эликон, 1998 (в соавт.; авторская глава "Проблемы развития СНГ и российско-белорусские отношения").