ШМАЛЬКАЛЬДЕНСКАЯ ВОЙНА (НЕМ. SCHMALKALDISCHER KRIEG)

Первая конфессиональная война между императором Карлом V и лютеранскими князьями, членами Шмалькальденского союза в 1546—1547 гг.

В 1546 г. Карл V, заключив мир с Францией (1544), перемирие с Османской империей (1545) и заручившись поддержкой Вильгельма Баварского и герцога Морица из альбертинской линии Веттинов, обратился к конфессиональным вопросам, стремясь восстановить баланс сил в империи, подорванный Реформацией . К этим действиям его подталкивала политика самого Шмалькальденского союза, все больше отходивших от тактики пассивного сопротивления (изгнание герцога Генриха Брауншвейгского-Вольфенбюттельского в 1542 г.).

Не уступая по численности войскам императора, получившему подкреплениями подкрепление из Нидерландов и Рима), лидеры союза показали себя не готовыми к согласованным военным действиям. Нападение в конце 1546 г. Морица на Санксонское курфюршество привели к потере шмалькальдцами земель в Швабии и княжеств Южной Германии. В апреле 1547 г. в битве при Мюльберге (Саксония) армия Шмалькальденского союза была полностью разгромлена, а курфюрст Саксонский Иоганн Фридрих Великодушный попал в плен.

19 мая 1547 г. последовала так называемая Виттенбергская капитуляция. Иоганн Фридрих отказался от курфюршества в пользу герцога Морица. Вслед за этим сдался и глава Шмалькальденского союза гессенский ландграф Филипп I. Протестантский союз был распущен.

Непосредственным следствием поражения в войне стала разработка аугсбургского и затем лейпцигского интеримов, согласно которым на территории лютеранских княжеств вводился реформированный католицизм. Однако половинчатость религиозных мер наряду с ростом антиимперских настроения в Священной римской империи привели к возобновлению конфессиональной борьбы, чьи итоги были закреплены в положениях Аугсбургского религиозного мира 1555 г.

Иллюстрации:

Триумф императора Карла V, середина XVI в.,

Листовка «Военный совет в Донау», 1549 г.,

Передел Саксонии после Виттенбергской капитуляции 1547 г.

Автор статьи: Лурье З.А.