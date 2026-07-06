ШМАКОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ

Юрист, правовед, публицист, общественный деятель.

Происхождение и начало юридической деятельности.

Происходил из дворян. семьи, окончил юрид. ф-т Новороссийского ун-та в звании канд. права. В Херсоне служил в органах юстиции. Переехав в Москву, начал частную юридическую практику как пом. адвоката Ф.Н. Плевако; находился с ним в дружеск. отношениях. С нач. 1880-х как присяжн. поверенный Моск. судеб. палаты выступал в гражд. и уголов. процессах, ставших широко известными (по делу «Соньки–Золотой ручки» и др.).

В нач. 1890-х в публицистике зарекомендовал себя как юдофоб. Участвовал в десятках судебных процессов, связан. с нац. конфликтами, защищал участников еврейск. погромов в Кишиневе (1903) и Гомеле (1903) и др. В 1906—07 подвергался покушениям. Выступал одним из истцов в 1913 (вместе с Е.Е. Замысловским) в процессе по знаменитому «делу Бейлиса» – киевск. приказчика, обвиненного в ритуальном (иудейском) убийстве рус. мальчика (обвиняемый в ходе судеб. заседания был оправдан, обвинение признано фальсифицированным).

В 1900-е Ш. состоял юрисконсультом Московской духовной консистории. Автор многочисл. исследований и ст. по юрид. вопросам («Судебные ораторы во Франции»), по нац. вопросу и масонству, утверждавших тезис о непропорциональном росте численности и влияния «инородцев» во всех сферах обществ. жизни России (опубликовал свою кн. «Международное тайное правительство», 1912), идеологически созвучного с «Протоколами сионских мудрецов» «опубликованными» Г.В. Бутми и С.А. Нилусом).

Черносотенец.

После 1905 – актив. деятель черносотенных орг-ций и акций. Участвовал в работе Всерос. съезда «Русское Собрание» (1906), представлял моск. дв-во на Всерос. съездах рус. людей в Киеве (окт. 1906) и Москве (сент. 1909). Сотрудничал с орг-циями черносотенцев – Рус. собр. и Союзом рус. народа. Критиковал ортодоксальных монархистов во главе с А.И. Дубровиным, образовавших «Всероссийский дубровинский союз русского народа», отрицавших парламентаризм и выступавших с нападками на экономический и политипический курс пр-ва П.А. Столыпина. Поддерживал контакты с представителями др. полит. орг-ции – полит. деятелями, сплотившимися в 1910-е вокруг думск. фракции «умеренно правых и русских националистов» (наиб. известным из них был депутат В.В. Шульгин) и образовавшими в 1908 Всерос. нац. союз (эта орг-ция смыкалась с силами дворян. консерватизма).

В Думе.

Гласный Московской Городской Думы в 1905—08, 1909—12, 1913—16. Пред. Комис. (1910—11) по исследованию положения б-ц, пред. Ревиз. комис. (1913—16). Один из лидеров консерватив. части гласных, состоял в умеренно-правой и беспарт. группах (И.А. Александров, В.С. Баршев, Ф.Ф. Воскресенский, В.И. Герье, И.А. Лебедев, М.И. Ляпин, П.С. Расторгуев и др.), выступавших за неограниченную монархию, против превратно понимаемых, по их мнению, представителями левых сил в думе парламентаризма и полит. борьбы. Кадет Н.И. Астров писал о роли Ш.: «Еще так недавно прогрессивно настроенная дума, поддерживавшая конституционные требования, стала заметно подаваться вправо. А.С. Шмаков с его погромными речами, извергающий хулу на всякое либеральное заявление, рыкающий, как лютый зверь, стал находить внимательную аудиторию среди гласных». Представители умеренных, напротив, считали, что Ш., отличавшийся независимостью суждений, хорошими ораторск. способностями, глубокими познаниями в гражд. юрид. вопросах, по праву выполняет роль лидера центристов. Он неоднократно выступал с критикой гор. головы октябриста Н.И. Гучкова, а также членов Гор. управы по вопросам ведения гор. хоз-ва и фин. политики. Кончина Ш. летом 1916 была большой потерей для его единомышленников. Н.П. Вишняков писал: «Как сторонник порядка и государственности Шмаков представлял собой выдающуюся личность. Теперь особенно, при полном развале России, мы понимаем, какого крупного деятеля мы потеряли». Ш. содержал на свои средства Приют для детей воинов, погибших в русско-япон. войне. Представлял моск. дворянство на Всерос. дворян. съездах. Жил в собственном доме в Долгом пер., 7.. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Сочинения:

Судебные ораторы во Франции. — М., 1887.;

Еврейские речи. — М., 1897.;

Минский процесс. Дело о сопротивлении еврейских скопищ военным патрулям. (Краткий очерк судебного следствия). — М., 1899.;

Гомельское дело. Речь А. С. Шмакова. — М., 1905.;

Евреи в истории. — Харьков, 1907.;

Дело о погроме евреев в Вязьме, 19—20.10.1905. — М., 1907.;

Погром евреев в Киеве. Очерк. — М., 1908.;

Дело «Соединенного» банка. — М., 1909.;

Съезд Объединенных Дворянских Обществ. СПб. Речь по еврейскому вопросу, произнесенная 12 и 13 февр. 1911 А. С. Шмаковым, уполномоченным Московского дворянства. — М., 1911.;

Жид биржевой. — М., 1910.;

Международное тайное правительство. — М., 1912.;

Еврейский вопрос на сцене всемирной истории. Введение. — М., 1912.;

Впечатления о деле Бейлиса (доклад прочитанный в Русском Собрании). — 1913.

Речь А. С. Шмакова в защиту С. К. Глинки. — М., 1915.