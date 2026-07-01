ШЛЯПКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Филолог, палеограф, историк древнерусского искусства.

Образование и педагогическая деятельность.

Воспитание получил в третьей Санкт-Петербургской гимназии, курс которой он окончил в 1877 г. После окончания курса историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата в 1881 г. был оставлен при университете по кафедре русской словесности. Будучи студентом, заинтересовался историей Пскова. В 1879 г. составил “Опись рукописей и книг музея Археологической комиссии при Псковском губернском статистическом комитете”. Часто приезжал в Псков, был почетным членом Археологического общества. Подарил музею общества много ценных вещей из своих коллекций. После прочтения пробных лекции и сдачи магистерского экзамена был допущен в 1888 г. к преподаванию в университете в качестве приват-доцента; 17 марта 1891 г. защитил диссертацию на степень магистра. В 1901 г. избран профессором историко-филологического факультета по кафедре истории российской словесности. С 1886 по 1895 год состоял штатным преподавателем Николаевского кадетского корпуса. С 1890 г. читал историю русской словесности на высших женских курсах, среди его учениц — Вера Наумова-Широких. В 1896 г. получил кафедру этого предмета в Императорском Александровском лицее. С 1903 г. Шляпкин работал в Петербургском археологическом институте, вместо ушедшего А.И. Соболевского, где читал лекции по “Вещевой палеографии”. Работал учителем детей известного мецената и общественного деятеля С.Д. Шереметева. От Общества любителей древней письменности, возглавляемого меценатом, Шляпкин много ездил по различным древнерусским городам с целью сбора и изучения различных памятников древнерусской письменности и иных произведений искусства. Являлся членом ученого комитета при министре народного просвещения. Являлся также почетным профессором Саратовского и Харьковского университетов.

Научная деятельность.

В центре научных интересов ученого находились вопросы истории русской литературы, археографии, эпиграфики, палеографии. Открывал, исследовал и издавал множество памятников древнерусской письменности, в частности, "Шестоднев" Георгия Пизида, "Слово" Даниила Заточника, Повесть о Василии Златовласом. Важным открытием Ш. стало установление факта того, что под псевдонимом «Порфений Уродивый» скрывался Иван Грозный. Ввел в научный оборот такие рукописи, как "Указец книгохранителя Спасо-Прилуцкого монастыря Арсения Высокого. 1584 года" и "Сказка о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове". Исследовал рукописи, обнаруженные им в церквях на Балканах.

Заслугой ученого является публикация рукописей многих классиков русской литературы - В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова и др.