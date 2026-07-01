ШКУРО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Первая мировая война

По происхождению казак. В 1905 г. окончил 3-й кадетский корпус в Москве, продолжил военное образование в Николаевском кавалерийском училище. В мае 1907 г. начал службу в 1-й Уманском казачьем полку, располагавшемуся в крепости Карс. На следующий год перешел в 1-й Екатеринодарский казачий полк. Во время начала Первой мировой войны находился в Восточной Сибири и не успел в расположение своей части, ушедшей на фронт, поэтому получил должность командира взвода в 3-м Хоперском казачьем полку, входивший в состав 3-го Кавказского армейского корпуса, воевавшего на Юго-Западном фронте. Шкуро получил несколько боевых ранений, отличился в Галицийской битве , за что получил орден Святой Анны 4-ой степени. В 1915 г. получил чин есаула, 20 июня 1915 г. был ранен. После лечение в госпитале предложил командующему сформировать особый отряд. В конце 1915 – начале 1916 г. Шкуро организовал Кубанский конный отряд особого назначения, занимавшейся подрывной деятельностью в тылу противника. Отряд получил прозвище «волчья сотня» и прославился своими внезапными ударами. Немцы даже назначили награду за голову Шкуро.

Гражданская война и эмиграция

После событий Февральской революции его отряд вошел в состав Отдельного Кавказского кавалерийского корпуса, воевавшего на Кавказском фронте. В отряде началось разложение, казаки стали покидать его, на самого Шкуро было совершено покушение. Оттуда отряд ушел в Минеральные воды, где казаки разошлись, Шкуро арестовали, но ему удалось освободиться. В июне 1918 г. он начал набирать казаков и совершать набеги на соседние станицы. Его силы росли и 8 (21) июля без боя овладели г. Ставрополем. Шкуро присоединился к Добровольческой армии. В сентябре ему удалось захватить Кисловодск. В ноябре 1918 г. принял участие в заседании Кубанской Краевой Рады, призвав казаков поддержать белое движение. 30 ноябре 1918 г. получил чин генерал – майора, являясь начальником 1-ой Кавказской казачьей дивизии. В феврале 1919 г. захватил Владикавказ. Затем его части были переброшены на Дон и отличились в боях с красными и отрядами Махно . В июне стал командующим Западного фронта Добровольческой армии, в сентябре ему удалось захватить Воронеж. В октябре красные начали серьезное контрнаступление в ходе которого отбили город у Шкуро, а в ноябре нанести поражение его войскам у Касторного. Шкуро сняли с должности. В начале 1920 г. во главе Кубанской армии, по которой нанесла удар 1-я конная армия С.М. Буденного. Затем командовал несколькими соединениями. В мае вместе с 3 тысячами казаков прибыл в Крым, но не получил должности, поэтому вскоре эмигрировал во Францию, поселился в Париж и создал труппу казаков, занимавшихся джигитовкой. С 1931 г. поселился в Югославии, вместе с казаками принял участие в строительстве железной дороги. Участник формирования антисоветских казачьих частей в годы Второй мировой войны. 5 сентября 1944 г. по приказу рейхсфюрера СС Г. Гиммлера стал командиром Казачьего резерва. 10 мая 1945 г. он вместе со своими частями сдался англичанам и был помещен в лагерь, затем арестован. 4 июня доставлен в Москву. 16 июля 1947 г. повешен по приговору суда в тюрьме Лефортово.