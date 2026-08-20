ШКОЛА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК ВШЭ

ШКОЛА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Школа исторических наук была создана в 2015 году на базе факультета истории. Преподаватели школы — ведущие историки, авторы научных монографий, учебников и учебных пособий, работающие в разных областях исторической науки. Они представляют или возглавляют важнейшие научные школы, такие как: социальная и политическая история России, история Древней Руси, историческая антропология, медиевистика, история идей, теория исторического знания, визуальные исследования, источниковедение, специальные исторические дисциплины и другие. Школа активно сотрудничает с ведущими зарубежными университетами и научными центрами, выступает организатором международных научных конференций, симпозиумов и коллоквиумов.