ШИТЦ ИВАН ИВАНОВИЧ

Историк, педагог.

Происхождение и образование.

Из дворян. В 1896 г. окончил историко-филол. факультет Московского университета. Ученик П.Г. Виноградова. В 1897—98 прослушал курсы лекций в германских, швейцарских и франц. университетах. Рано овдовев, занимался воспитанием сына. Переводил с нем. яз. исследования юристов и историков, в работах которых рассматривались аспекты взаимодействия гос-ва и общ-ва, власти и личности (Ранке Л. Об эпохах новой истории: Лекции, читанные Баварскому королю Максимилиану II (в 1854 г.). М., 1898; Науман Ф. Демократия и императорская власть. М., 1907; Рюльман П. Идея гражданского воспитания в Швейцарии. М., 1914).

Приветствовал начало революции 1905—07, считая, что России необходима общественная «встряска». Однако, выступая последователем конституционно-демократич. идей, предупреждал об опасности трансформации революции в анархию, если социальн. протест не войдет в русло парламентск. борьбы. Состоял в Пед. общ-ве при МУ. С 1906 преподавал историю в Екатерининск. ин-те и частн. гимназиях. Был сотрудником «Энциклопедического словаря братьев Гранат» (до нач. 1930-х), автор ряда ст. по истории древ. мира, средневековья, церк. архитектуре и истории философии. Поддерживал творч. связи с Франц. ин-том, рядом франц. славистов (А. Мазон и др.). Разрабатывал экскурсионный метод ист. образования. Вместе с Н.А. Гейнике, Н.С. Елагиным и Е.А. Ефимовой составил изд.: «По Москве: Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям» (М., 1917; переизд.: М., 1991).

После революции.

С 1917 преподавал латынь в Московском университете. С 1928 – ред. БСЭ. В 1920-х—нач. 1930-х вел дневник (частично опубл.: «Дневник “великого перелома”: (Март 1928—август 1931)». Париж, 1991), в которых фиксировал разрушение моск. монастырей, церквей и кладбищ, аресты в среде «бывших», репрессии против крест-ва в условиях нач. коллективизации. Подводя итоги первого рев. десятилетия в сов. России, Ш. отмечал общий упадок культуры в быту и в ходе трудового процесса, а также дикость и нетерпение в развитии обществ. мысли. В 1933 арестован, несколько месяцев находился в заключении. В 1930-е сотрудничал с изд-вом «Академия», занимался переводами. Перевел на рус. яз. ист. ром. итал. писателя А. Манцони «Обрученные» (М., 1934). Жил на Мал. Дмитровке, 22. Похоронен на Ваганьковском кладбище.