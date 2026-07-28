ШИШОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Антиквар-букинист. В 1850—60-х вместе с братом Сергеем торговал у ограды Шереметевского подворья на Никольской ул. Позднее перебрался в д. Николаевского Греческого монастыря. В его книж. лавке, примыкавшей к ограде ц. Св. Троицы в Полях, в 1871 открыл собств. дело ученик Шишова А.А. Астапов. В 1880-е являлся заметн. фигурой среди книжников на так называемом «вербном торге» (во время гуляний накануне Пасхи на Красной пл. обустраивались мн. моск. букинисты), привлекая внимание яркой речью и дешевизной товара. «Без всякого образования и даже малограмотный, он производил самые крупные операции на рынке и буквально затемнял всех своих собратий своим широким размахом. Ровно ничего не смысливший в книгах, не могущий назвать и десятка из имевшихся в его распоряжении многих тысяч книг, он торговал на славу и к занимаемому им на рынке месту трудно было пробиться сквозь толпу любителей, жаждавших заполучить редкую книгу за бесценок» (П.П. Шибанов). Книжный ассортимент Ш. составляли изд. на рус. и иностр. языках, рукописи и старопечатн. книги, богосл. лит-ра, ноты. Позднее переехал на Волхонку, в дом бывшего Г. Волкова. По воспоминаниям библиографа Д.В. Ульянинского, «это был типичный книжник прежнего времени, недолюбливавший новшеств, каталогов, порядка в грудах своего книжного старья». Бытовало мнение, что каталогов он не выпускал по причине малограмотности. Объявления о покупке и продаже книг Ш. размещал в газетах. По воскресным дням торговал на Сухаревском книж. рынке, где держал специально приспособленный для товара сарайчик. В 1900 г. приобрел часть библиотеки ген.-лейт. А.П. Толстого. «Это был дельный, оборотистый человек и надо еще прибавить – Сухаревский рыночный торговец […] На Сухаревском рынке как-то бедняга простудился, и его отправили в больницу, там он и скончался. Он был любимец покупателей и честный труженик!» (А.А. Астапов). В день похорон Шишова все букинистич. лавки на Волхонке, Моховой ул. и Арбате были закрыты. Проживал на Волхонке, 7. Его сын Константин Павлович продолжил семейное дело. До 1918 торговал в отцовской лавке на Волхонке (жил там же).