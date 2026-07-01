ШИШКИНА Наталья Геннадьевна

Родился 03.12.1948. Окончила Удмуртский государственный педагогический институт в 1970 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы классовой борьбы в позднесредневековой Германии в историографии ГДР (МГУ, 1984).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории древнего мира и средних веков исторического факультета Удмуртского государственного университета.

Область интересов : историография, методика и методология преподавания в высшей школы

Сочинения: Автор 30 научных работ.

Проф. В.Е. Майер – ученый и педагог // Проблемы германской истории (эпоха феодализма): Межвузовский сб. науч. трудов. УдГУ. Ижевск, 1989;

К вопросу о трактовке историками ГДР проблем переходного периода от феодализма к капитализму в истории Германии // Проблемы германской истории (эпоха феодализма): Межвузовский сб. науч. тр. УдГУ. Ижевск, 1989;

Научно-педагогическое наследие профессора В.Е.Майера / Н.Г.Шишкина, В.Е. Владыкин // Вестник УдГУ. 1998.

Специальный выпуск; Каф. истории древнего мира и средних веков Удмуртского гос. ун-та // Диалоги о прошлом: Материалы семинара-совещания преподавателей истории древнего мира и средних веков. Казань, 2002;

В.Е. Майер // Историки Урала XVIII-XX вв. Екатеринбург, 2003.