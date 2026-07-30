ШИШКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Министр иностранных дел России в 1896—1897 годах, действительный тайный советник.

Происхождение и образование.

Из дворян. Сын камер-юнкера Павла Сергеевича Шишкина от брака с Прасковьей Николаевной Барановой (1792—1880), дочерью сенатора, почетного опекуна, тайного советника Н.И. Баранова. Образование получил в Императорском Александровском лицее в С.-Петербурге.

Начало службы в министерстве иностранных дел.

В июне 1847 г. начал службу в канцелярии Ярославского губернатора, где в 1852 назначен старшим чиновником. В апреле 1853 г. перешел в Азиатский департамент МИД, где последовательно занимал должности старшего помощника столоначальника и младшего столоначальника. В 1857 г. назначен состоять при российском посольстве в Париже. В 1859—1861 гг. секретарь при российском генеральном консульстве в Бухаресте. В 1861—1863 гг. российский консул в Адрианополе.

В Сербии.

В 1863 г. назначен генеральным консулом в Белграде, где пробыл 12 лет. Идея Шишкина о сближении Сербии с христианским населением Балкан нашла отклик в Петербурге. В ноябре 1867 г. не без помощи России был подписан договор о союзе между Сербией и Грецией. 4.05.1868 Шишкину было присвоено звание российского дипломатического агента и генерального консула.

США.

В 1875—1880 гг. чрезвычайный посланник и полномочный министр при США. По прибытии в Соединенные Штаты он первое время занимался организацией российской экспозиции на Всемирной выставке в Филадельфии, приуроченной к столетию провозглашения независимости США. В результате российская экспозиция была второй по величине после английской и произвела настоящую сенсацию. Шишкин также содействовал успеху миссии Д.И. Менделеева, который не только представлял на выставке свои изобретения, но и изучал в США нефтяное дело. Содействовал постройке современных крейсеров для России в 1878-1879 гг.

Дальнейшая карьера.

В 1880—1884 гг. чрезвычайный посланник и полномочный министр в Греции. В 1884—1891 чрезвычайный посланник и полномочный министр при дворе короля Швеции и Норвегии. Шишкин уделял значительное внимание развитию экономических связей, тщательно изучал внутриполитическую ситуацию.

В 1891—1897 гг. товарищ министра иностранных дел. В этом качестве Шишкин занимался прежде всего внутренними, административными делами и лишь частично участвовал в выработке внешнеполитических решений. С января по март 1895 г., после смерти Гирса, временно управлял Министерством иностранных дел.

Шишкин вынужден был уделить первостепенное внимание ситуации на Дальнем Востоке. В это время российское правительство было обеспокоено политикой Японии, победившей Китай в войне 1894-1895 гг. Шишкин считал разумным по возможности воздерживаться на Дальнем Востоке от «агрессивных» шагов. Когда в апреле 1895 г. между Китаем и Японией был заключен Симоносекский мирный договор, обеспечивавший Японии легкий захват Кореи, Россия организовала совместный с Францией и Германией демарш, требуя отказаться от захвата Ляодунского полуострова, что было предусмотрено договором. В результате Япония вынуждена была воздержаться от выполнения ряда его условий, а в ноябре 1895 г. вернула Китаю Ляодунский полуостров.

С марта 1896 г. статс-секретарь Е.И.В. С августа 1896 по январь 1897, после смерти министра А.Б. Лобанова-Ростовского, вновь управлял Министерством иностранных дел. В январе 1897 г. назначен членом Государственного совета. Удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Св. Александра Невского включительно. Скончался на 72-м году жизни. Похоронен на кладбище подворья Пятигорского Богородицкого женского монастыря в Гатчине.