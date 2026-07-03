ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Выдающийся русский живописец-пейзажист, рисовальщик, гравер.

Иван Иванович Шишкин родился 13 января 1832 года в г. Елабуга Вятской губернии (ныне респ. Татарстан), в семье известного елабужского купца – хлеботорговца Ивана Васильевича Шишкина. Иван Васильевич увлекался археологией, интересовался историей и техникой, вел дневниковые записи о городских и семейных событиях. В 1871 году издал книгу по истории г. Елабуга, был избран членом-корреспондентом Московского археологического общества. Мать, Дарья Романовна Шишкина, поддерживала строгий патриархальный уклад семьи.

Юный Иван Шишкин вырос среди родной вятской природы и больше всех занятий любил рисование, за что в семье был прозван «мазилкой». В 12 лет стал учеником 1-й Казанской гимназии, но в 5-м классе поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества к А.Н. Мокрицкому. К этому периоду творчества относится его талантливое полотно «Иней». Окончив его, в 1857 году поступил в петербургскую Академию художеств , в класс профессора С. М. Воробьева. Уже в это время художник много работал с натуры в окрестностях Петербурга и на Валааме. Тогда же проявилось стремление живописца к реалистичности и интуитивное обращение к передаче национального колорита в пейзаже. В 1857 году Шишкин получил на экзамене малую серебряную медаль за две картины — «Вид из окрестностей Петербурга» и «Пейзаж на Лисьем Носу».

Во время поездки И.И. Шишкина на Валаам в 1858 году он не только писал, но и рисовал, работал пером и привез оттуда множество графических работ. За живописную работу «Вид на острове Валааме» художник получил большую серебряную медаль Академии художеств. В этот же период художник впервые начал выставлять свои картины. Многие из них находили своих покупателей, и Шишкин смог получать доход от своих работ.

Следующим летом художник еще раз посетил полюбившийся ему остров. Написанное там большое полотно «Кукко» (1859) принесло Ивану Ивановичу большую золотую медаль Академии. Руководство Академии приняло решение отправить молодого пейзажиста на учебу за границу.

Шишкин провел за границей больше года, побывал во многих городах Германии, посетил Чехию, Швейцарию, Голландию, познакомился с крупнейшими европейскими музеями, наведывался в мастерские художников.

В феврале 1865 года Шишкин представил на постоянной выставке в Дюссельдорфе три своих рисунка, имевших успех. В апреле того же года Шишкин снова участвовал в выставке, и вскоре получил предложение выставить их в Бонне, Аахене и Кельне.

По возвращении на родину художник получил в Академии художеств свидетельство для занятий «ландшафтной живописью с натуры по разным городам России» и уехал в родную Елабугу.

В Петербурге Шишкин вошел в круг молодых художников, объединившихся вокруг И.Н. Крамского , отрицавших академизм старой живописной школы. Этюд художника «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево» уже был написан в русле нового понимания Шишкиным собственных художественных задач, подразумевавших, в первую очередь, наличие в пейзажной живописи поэтичного начала. Написанная по этому этюду через три года картина «Полдень» стала первой, приобретенной у художника П. М.Третьяковым .

В это же время произошло важное событие в личной жизни художника. Он женился на Евгении Александровне Васильевой. Вскоре у них родилась дочь Лидия.

Тогда же началась и преподавательская деятельность художника. В Академии художеств был специально набран пейзажный класс, где он начал преподавать. За свою приверженность русской природе его тогда называли «царем леса».

В 1870 году Шишкин первым вступил в «Товарищество художественных передвижных выставок». В следующем году состоялась первая выставка передвижников, на которой Шишкин представил картину «Вечер». Тогда же он начал работу над картиной «Сосновый бор» для конкурса в Обществе поощрения художеств. Она получила первую премию и была приобретена П. М. Третьяковым для галереи.

В последующие несколько лет И. И.Шишкина постигли тяжелые утраты: смерть отца, а затем и маленького сына Владимира. Жена болела. Шишкин стоически продолжал работать. В феврале 1873 года за картину «Лесная глушь» он получил звание профессора. В мае этого же года он подготовил и сам напечатал свой первый альбом офортов. В 1874 году умерла жена Ивана Ивановича, вслед за ней ушел из жизни и годовалый сын Константин. Тяжело переживая утрату, художник начал искать утешение в алкоголе и практически прекратил работать.

Сумев преодолеть душевный кризис, Шишкин снова начал писать и на IV выставке передвижников в 1875 году представил свои новые картины «Родник в сосновом лесу» и «Первый снег». В этот период художник сблизился с Д.И. Менделеевым, в доме которого встретил свою будущую жену художницу Ольгу Ивановну Лагоду.

В 1878 году Шишкин на передвижной выставке представил свою картину «Рожь», которая заняла первое место и стала ярким событием в художественной жизни страны. Художник к тому времени уже давно отошел от преподавания в Академии художеств, называя ее «вертепом, в котором гибнет все мало-мальски талантливое». Своих учеников он призывал работать «так, как сердцу захочется». Он был очень требовательным учителем, являя собой лучший пример трудолюбия и беззаветного служения искусству.

Последовавший вскоре очередной удар судьбы – внезапно умерла вторая жена художника Шишкина-Лагода – не сломил И.И. Шишкина. Он продолжал работать, порой по 16-18 часов в сутки, ежегодно выставляя на суд публики по нескольку превосходных по своим художественным достоинствам работ. Картины Шишкина «Кама» и «Полесье», написанные в эти годы, произвели настоящий фурор среди публики и художественной общественности. Шишкин стал общепризнанным мэтром пейзажа. Такие его картины, как «Сосны, освещенные солнцем», «Опушка», «Чернолесье», «Папоротник», по праву стали жемчужинами русского пейзажного искусства.

Продолжая работать как график, в 1886 году Шишкин выпустил свой третий альбом офортов. В Париже поклонники его творчества назвали эти офорты «поэмами в рисунках».

На XVII передвижной выставке И.И. Шишкин представил свою новую картину «Утро в сосновом лесу», написанную в соавторстве с художником-анималистом К. Савицким, изобразившим медведей. Успех картины был огромен. П. М. Третьяков, купивший картину, недолюбливал Савицкого и велел стереть с картины подпись второго художника. С тех пор картина экспонировалась только с подписью Шишкина.

В последние годы жизни И. И. Шишкин активно ратовал за возрождение русской художественной школы на основе реорганизации Академии художеств, пересмотре ее художественных и преподавательских принципов. Эти идеи художника поддержали не все его коллеги-передвижники.

В ноябре 1891 года в залах Академии художеств открылась большая ретроспективная выставка работ Шишкина, плод сорокалетней деятельности его как художника. На ней было представлено 300 этюдов и более 200 рисунков. Через три года Шишкин вновь вернулся в Академию уже в качестве профессора - руководителя пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств. Тогда же в Академию вернулись И. Репин, А. Куинджи, В. Маковский . С их приходом в Академии воцарился дух творчества, но вскоре начались новые гонения на пейзажиста. Так, А. Куинджи назвал метод Шишкина вредным для живописи. Распри и интриги вынудили художника подать в отставку. Здоровье его было подорвано. В 1897 году Шишкин по состоянию здоровья уже не смог принять вновь предложенной прежней должности в Академии художеств. В этом же году Шишкин написал и представил работу «Корабельная роща», ставшую для него последней. Картина имела большой успех и была приобретена государем.

8 марта 1898 года Иван Иванович Шишкин умер прямо перед мольбертом, не закончив работу над картиной «Краснолесье». Похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге.

В своем творчестве И.И. Шишкин, стремясь к точной передаче бесконечного разнообразия растительного мира, сумел создать целостные образы русской природы, раскрывая идею величия и красоты родной земли, своеобразия её лесов и полей («Рожь», 1878; «Лесные дали», 1884, —ГТГ). В этюдах, написанных с натуры и имеющих самостоятельную ценность, Шишкин довел светотеневое решение своих картин до совершенства, тонко передавая изменчивое состояние природы («Сосны, освещенные солнцем», 1886, ГТГ). За поразительное умение изображения воздуха и света его называли «художником полудня». Он нашел особые, типически-выразительные средства передачи поэтических черт русского ландшафта, вводя в пейзаж жанрово-повествовательные элементы («Утро в сосновом лесу», 1889, ГТГ; «Среди долины ровныя...», 1883, «Дубовая роща», 1887, — обе в Киевском музее). Пейзажи Шишкина были созвучны картинам исторического бытового и портретного жанров передвижников.В лучших своих произведениях он воспел национальный пейзаж героического характера («Корабельная роща», 1898, ГРМ).

Офорты художника, содержательно и стилистически близкие его живописи, способствовали возрождению и развитию этого вида графики в России.

Произведения И.И.Шишкина хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Киевском музее русского искусства, областных художественных галереях, частных собраниях. В Елабуге открыт музей И.И. Шишкина.