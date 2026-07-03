ШИРШОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Океанограф и гидробиолог, исследователь Арктики, гос. деят., ак. АН (1939), Герой Сов. Союза (1938).

Научная карьера.

Родился в семье служащего. Учился в Екатеринославск., а с 1924 – в Одесск. ин-те нар. образования, который окончил в 1929. С 1929 – в Ленинграде, науч. сотр. (1929—31) Гл. ботан сада СССР (с 1930 – Гл. ботан. сад АН, ныне – Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова АН). К. б. н. (1933), д. г. н. (1937, без защиты дисс.). В 1939—42 – перв. зам. пред. Гл. управления Сев. мор. пути при СНК СССР. С осени 1941 – уполномоченный ГКО СССР по Горьковск. и четырем др. ж. д. вост. направления; с 1942 – нарком, затем – мин. мор. флота СССР; в 1946—50 – председатель Тихоокеанского науч. к-та. В янв. 1941 г. организовал при Отд-и геолого-геогр. наук АН Лабораторию (с 1946 – Ин-т) океанологии, директором которой был до конца жизни.

Экспедиции.

В 1930 возглавлял ботаническую экспедицию АН на Кольск. полуостров, в 1931 в кач-ве гидробиолога принимал участие в науч. экспедиции на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа, организованную Всесоюзным арктич. ин-том (ВАИ). В 1932 перешел в ВАИ (с 1938 – Арктич. НИИ), в 1938—39 – директор. Участник экспедиций в Арктику на ледоколах «Сибиряков» (1932), «Челюскин» (1933—34), «Красин» (1935), дрейфа на станции «Северный полюс-1» (1937—38). Во время дрейфа станц. «Северный полюс-1» от полюса до выноса ее в Гренландск. море помимо гидробиол. исследований проводил наблюдения за скоростью и направлением подледн. течений, гидрохим. составом водных масс, составом и распределением планктона.

В конце войны оставил семью и женился на актрисе Моск. т-ра им. Моссовета Евгении Горкуша. В 1946 г. на одном из приемов молодая жена Ш. прилюдно дала пощечину Л.П. Берия в ответ на его непристойное предложение. Вскоре она была арестована, осуждена на 8 лет лагерей и в 1948 покончила с собой. После этого Ш. начал пить, порвал портрет И.В. Сталина в своем кабинете, прилюдно обозвал Берию «фашистом» и в 1948 был снят с должности министра.

Вклад в науку.

Один из основоположников отечественной океанологии и фитогеографии. Осн. науч. исследования посвящены гидрологии и гидробиологии Сев. Ледовитого океана. Опроверг представления о безжизненности этого океана в высоких широтах. Установил ряд закономерностей распространения теплых вод из Сев. Атлантики вглубь Арктич. бассейна. Высказал новые для того времени представления о происхождении глубин. арктич. вод, взаимодействии водных масс океана, структуре поверхностн. слоя, развитии жизни подо льдом, геоморфологии донных осадков Полярн. бассейна. Выполненная им программа наблюдений по объему и кач-ву исследований до наст. времени является образцом для любого естествоиспытателя. Выявил закономерности сезонных колебаний численности планктона, развил представления о планктоне как индикаторе ледового режима моря. Показал, что бурное развитие («цветение») водорослей у кромки льдов обусловлено не таянием льдов, а вскрытием ледового покрова, что облегчает проникновение солнеч. радиации под лед. Организатор первого в стране специализир. науч. учреждения, занимавшегося всесторон. изучением Мир. океана, и создатель его научно-исследовательского флота, в состав которого входил легендарный «Витязь». Сформулировал основные направления развития отечечественной океанологии, на долгие годы определившие ее развитие. Жил на ул. Серафимовича, 2 (1939—53; мем. д., ск. Н.А. Иванов, арх. А.Н. Душкин, 1973). Похоронен на Новодевичьем кладб. (пам-к; ск. Н. Крандиевская). Имя Ширшова в 1954 г. присвоено Институту океанологии АН. В честь него названы бухта на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подводный хребет в Беринговом море, судно Министерства морского флота, научно-исследовательское судно Госкомгидромета.