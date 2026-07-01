ШИРОЦКИЙ КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ

Российский и украинский искусствовед, этнограф, фольклорист, краевед; профессор.

Происхождение и образование.

Родился, в семье священника. Закончил Тульчинскую духовную школу и учился в Подольской духовной семинарии (не окончил). Затем поступил в Каменецкую художественно-промышленную школу Вячеслава Розвадовского. С 1906 г. жил в Петербурге, где окончил Археологический институт (1911) и университет (1912). Принимал активное участие в работе Научно-просветительского общества, которое объединяло украинские кружки Петербурга и кружок украиноведения при Петербургском университете, членом правления которого Широцкий был в 1908-1909 гг. C 1911 г. — действительный член Российского Археологического товарищества. В 1913 г. был оставлен в университете как профессорский стипендиат. В 1914 г. отправился в 3-месячное путешествие по Италии, которое было прервано Первой мировой войной. В 1915-1917 гг. был доцентом при кафедре истории искусства. Одновременно читал лекции для студентов клуба «Наша школа», основанном при украинской общине.

После революции.

После февральской революции был назначен комиссаром Временного правительства в Городенковском уезде, в 1918 г. уехал в Киев и принял участие в организации Секретариата образования Центральной Рады, впоследствии - Министерства народного образования, где сначала заведовал художественно-промышленным отделом, затем - секцией охраны памятников старины и искусства. Печатался в газете «Приазовский край». Под псевдонимом Ладыженко Широцкий был автором популярных зарисовок про Галицию, Буковину, Подкарпатской Руси и других мест. Создал рукопись двухтомной истории украинского искусства. Член Украинского научного общества. Был профессором Украинского университета в Каменце-Подольском.

Основные труды:

Подольские «колядки» и «щедривки» (Их историческое развитие и смысл). [Каменец-Подольск]: тип. Св.-Троицкого братства, [1908]

Росписная пасека (Археол. заметка). Каменец-Подольск: тип. Св.-Троицкого братства, 1912.

Очерки по истории декоративного искусства Украины: 1 Киев: журн. "Искусство", 1914. 141 с.

Софийский собор в Полоцке. Пг.: тип. М.А. Александрова, 1915.

Киев: Путеводитель: С планом г. Киева и 58 ил.. Киев: В.С. Кульженко, 1917. [8], 346.