ШИПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский генерал от кавалерии, наказной атаман Уральского казачьего войска (1885-1893), губернатор Уральской области (1885-1893).

Семья

Родители Н.Н. Шипова — Николай Павлович (1806-1887), член Московского общества сельского хозяйства, почетный член Императорской Академии Художеств, действительный статский советник, и Дарья Алексеевна (1811-1865). Брат — Дмитрий Николаевич (1851-1920), общественный и политический деятель, выборный член Государственного Совета.

Николай окончил Императорский Александровский лицей, после чего в 1865 году поступил в Кавалергардский полк юнкером. В следующем году был произведен в офицерское звание.

Николай Шипов женился в 1867 году на Софье Петровне Ланской (1846-1918). Она была дочерью Натальи Николаевны Гончаровой, рожденной ею во втором браке (с генералом П.П. Ланским). В браке у Николая и Софьи родились четыре дочери — Мария, Елена, Наталья, Дарья — и сын Николай, впоследствии командующий Кавалергардским полком Императрицы Марии Федоровны.

Военная служба

С конца 1860-х годов Николай Шипов командовал эскадроном, в 1870-е получил несколько наград: орден св. Станислава 2-й степени и св. Анны 2-й степени. В 1878 году назначен командиром 37-го драгунского Военного Ордена полка.

В 1881 году Николай Николаевич был награжден орденом св. Владимира 4-й степени. Тогда же был назначен командующим Кавалергардским полком. В 1883 году Шипов получил звание генерал-майора.

Николай Шипов инициировал открытие в 1885 году в Уральске хутора-фермы, ставшего через шесть лет основой создания Войсковой сельскохозяйственной школы (в настоящее время — Селекционной). Там Шипов оказывал поддержку ученому Николаю Андреевичу Бородину, который в 1880-е годы начал организовывать ихтиологические исследования реки Урал, совершил первый успешный опыт по оплодотворению икры осетровых. Сам Бородин называл Шипова человеком с широкой натурой и доброй душой.

На коронации императора Александра III Николай Шипов занимал почетное место в карауле у трона венчанного самодержца.

В 1885-1893 годах Н.Н. Шипов был наказным атаманом Уральского казачьего войска. Выступил организатором празднования 300-летия служения Уральских казаков русскому царю. К этому событию была приурочена и публикация фундаментального труда Н.А. Бородина «Уральское казачье войско. Статистическое описание». Императорское Географическое общество высоко оценило работу исследователя и наградило Николая Андреевича золотой медалью по отделению этнографии и статистики.

В 1886 году по инициативе Николая Николаевича была образована Шиповская волость (в настоящее время — Уилский район). Земли для крестьян были отведены из участка (80000 дес.) принадлежавшего бывшему Уилскому военному укреплению.

В 1894 году Н.Н. Шипов получил звание генерал-лейтенанта, а под началом его отныне была 1-я гвардейская кавалерийская дивизия. Послужил он и помощником Финляндского генерал-губернатора.

В 1904 году Н.Н. Шипова назначили членом Военного Совета, вскоре он получил звание генерала от кавалерии, и в 1906 году стал генерал-адъютантом. С 1 января 1911 года Шипов был членом Государственного совета по назначению.

Память

Именем Н.Н. Шипова была названа железнодорожная станция Шипово (поселок Таскала Западно-Казахстанской области) Рязано-Уральской железной дороги.