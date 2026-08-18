ШИПОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский общественно-политический деятель, один из лидеров земского движения и учредителей партии октябристов.

Родился в дворянской семье. Отец Н.П. Шипов, отставной гвардейский полковник и предводитель дворянства Можайского уезда. Д.Н. Шипов окончил Пажеский корпус в Петербурге со званием камер-юнкера, после чего в 1872 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета.

В этот период он женился на Надежде Александровне (урожденной Эйлер). В 1877 г. по завершении университета вернулся с семьей в родовое имение Ботово Волоколамского уезда Московской губернии, где занялся хозяйством и активно включился в общественно-политическую деятельность. Уже в 1877 г. Шипов был избран уездным земским гласным, одновременно исполняя обязанности мирового судьи. В 1891 г. его избрали председателем Волоколамской уездной земской управы, а в 1893 г. — председателем Московской губернской земской управы. Семья Шиповых переехала в Москву.

По собственному признанию Шипова его мировоззрение сформировалось под влиянием чтения произведений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Особое внимание он уделял гармоничной связи общественного служения и духовной жизни человека. В силу этих взглядов Шипов был убежденным сторонником постепенных реформ. Сравнивая возможности злоупотреблений властью при монархическом и демократическом устройстве, Шипов считал наследственную монархию наиболее оптимальной формой государства. Моральная солидарность государя и народа воплощалась в Земских соборах. Таким образом, взгляды Шипова были близки ранним славянофилам.

В рамках реализации соборного принципа одним из первых начинаний Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы был созыв совещания председателей уездных управ 15 апреля 1893 г. Активная работа и выдающиеся организаторские способности привлекли к нему внимание правительства.

В начале февраля 1896 г. его пригласил в Петербург министр земледелия А.С. Ермолов и предложил занять должность директора департамента земледелия. Однако Шипов отказался от административной должности, отметив, что его больше привлекает земская деятельность.

В это время земская общественность осознала всю пользу совещаний председателей губернских управ и попыталась добиться разрешения их проведения на официальном уровне. Переговоры по этому поводу с министром внутренних дел И.Л. Горемыкиным были поручены Шипову. Горемыкин сказал, что разрешить подобного рода совещания он не может, но не имеет права запретить частные собеседования председателей управ. Первое такое совещание состоялось 8 августа 1896 г. в Нижнем Новгороде.

В начале 1900 г. Шипов вступил в кружок «Беседа», созданный в Москве в 1899 г. и регулярно в течение шести лет собиравшийся полулегально на квартирах видных общественных деятелей. Выступая на заседаниях кружка, он отстаивал идею созыва народного представительства по типу Земских соборов.

Оппозиционная деятельность Шипова на посту председателя Московской губернской земской управы вызвала негодование властных структур, и при его избрании на очередное трехлетие 14 февраля 1904 г. министр внутренних дел В.К. Плеве не утвердил его в должности. Однако, несмотря на вынужденный переезд из Москвы обратно в свое имение Ботово, Шипов продолжил активно участвовать в земском движении.

8 сентября 1904 г. председателем Московской губернской земской управы Ф.А. Головиным было созвано Организационное бюро земских съездов, на заседании которого было решено провести в Москве 6-7 ноября 1904 г. съезд земских деятелей, на котором предполагалось рассмотреть вопрос об общих условиях государственной жизни и желательных в ней изменениях. За пять дней до съезда, когда большинство делегатов уже прибывали в Москву, пришло известие о правительственном решении запретить съезд. В этих условиях Организационным бюро было принято решение провести его полулегально в Петербурге. Его заседания начались 6 ноября 1904 г. и продолжались в течение четырех дней. Они проходили на квартирах видных общественных деятелей И.А. Корсакова, А.Н. Брянчанинова и В.Д. Набокова. Председателем съезда единогласно был избран Шипов. На съезд собралось 105 делегатов от 33 губерний. Либерал-консерваторы во главе с Шиповым оказались на съезде в меньшинстве.

Революция 1905 г. разрушила надежды на мирное урегулирование конфликта между властью и либеральной оппозицией. Шипов еще некоторое время надеялся, что ему удастся убедить часть земских деятелей в бесперспективности выдвижения радикальных требований, которые могут заставить правительство отказаться от намечаемых реформ и возвратиться на путь репрессивной борьбы с либеральной оппозицией. Поэтому после Манифеста 17 октября он вступил в переговоры с премьер-министром С.Ю. Витте о формировании нового состава правительства.

Витте предложил Шипову занять в формирующемся правительстве пост государственного контролера, и он согласился. 23 октября 1905 г. в Петергофе состоялась встреча Шипова с императором Николаем II, во время которой он высказал идею о желательности привлечения к участию в государственном управлении группы лиц, принадлежащих к различным течениям политической мысли. Однако назначение общественных деятелей в правительство не последовало.

В октябре 1905 г. была создана конституционно-демократическая партия, в которую вошли радикальные земцы. Умеренные элементы земско-городских съездов приступили к формированию партии октябристов. Среди них был и Шипов, который был избран первым председателем «Союза 17 октября».

Вначале 1906 г. был избран московским губернским земством в Государственный совет, но выступал в нем редко. После роспуска I Государственной думы Шипов не был в числе тех членов Государственного совета, которые в знак протеста сложили с себя полномочия. 27 июня 1906 г. состоялась встреча министра внутренних дел П.А. Столыпина с Шиповым. В ходе беседы Столыпин заявил о возможности образования коалиционного кабинета под председательством Шипова. Однако радикально настроенные кадеты не захотели войти в состав коалиционного правительства, так как все еще рассчитывали на создание правительства с кадетским большинством.

Незадолго до открытия II Государственной думы Шипов сложил с себя обязанности председателя Центрального комитета «Союза 17 октября». Председателем ЦК стал А.И. Гучков. Шипова до глубины души возмутило введение в стране военно-полевых судов, которое поддержал Гучков. 7 ноября 1906 г. он опубликовал открытое письмо Гучкову, в котором объяснял свое несогласие с проводимым им курсом и заявлял о своем выходе из состава «Союза 17 октября», поскольку октябристы превратились в проправительственную партию.

После роспуска II Думы перед Шиповым встал вопрос об отказе от участия в активной политической деятельности. Одно время он принимал участие в создании «Партии мирного обновления» и был членом ее Центрального комитета, однако скоро стало ясно, что надежды объединить достаточное число лиц, которым дорого было мирное преобразование государственного строя, неосуществимы. Шипов, выставивший свою кандидатуру на проводившихся по новому закону выборах в III Думу, не только не был избран депутатом, но и не попал в число выборщиков губернского избирательного собрания. Тогда он принял окончательное решение о прекращении политической деятельности и сложил с себя полномочия земского гласного Московской городской думы.

В феврале 1911 г. Шипов принял предложение М.И. Терещенко стать управляющим «Товарищества братьев Терещенко» по производству сахара. Оставив детей в Москве, супруги Шиповы переехали в Киев.

Можно предположить, что Шипов возвратился из Киева в Ботово в начале Первой мировой войны. Здесь он завершил работу над мемуарами «Воспоминания и думы о пережитом», которые вышли в свет в московском издательстве Сабашниковых в 1918 г., а затем переехал в Москву.

Известно, что в первой половине 1918 г. кадетами был создан оппозиционный большевикам Всероссийский национальный центр. В руководящее ядро Центра был приглашен и Шипов, который с ноября 1918 г. по апрель 1919г., после отъезда на Юг многих основателей Центра, исполнял функции председателя московского отделения. При его непосредственном участии была разработана и принята программа Центра. Однако с весны 1919 г. деятельность Национального центра стала все менее удовлетворять Шипова.

Несколько раз он подвергался арестам. Последний арест состоялся осенью 1919 г. Во время допросов Шипов отрицал свою причастность к деятельности Национального центра. 13 января 1920 г. было вынесено заключение по делу Шипова, согласно которому предполагалось держать его как видного политического деятеля имеющего тесные связи с Национальным центром в качестве заложника в концентрационном лагере до окончания гражданской войны. Шипов, однако, об этом уже не узнал: 14 января 1920 г. он умер в Бутырской тюремной больнице, не вынеся тягот заключения, от катарального воспаления легких. Родные обратились в Особый отдел ВЧК с просьбой выдать тело умершего для захоронения. Эту просьбу ВЧК удовлетворила. Похоронен Шипов в фамильном склепе на Ваганьковском кладбище в Москве.

Сочинения:

Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918.