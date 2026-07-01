ШИПИЛИНЫ

В истории Красноярска сохранилось много имен. Среди них – династия купцов Шипилиных.

Петр Васильевич

В источниках сохранились сведения о Петре Васильевиче Шипилине. Он занимался торговлей, состоя сначала в 3-й, затем – во 2-й, а позднее – в 1-й купеческой гильдии. Известен как золотопромышленник.

В начале 1830-х гг. Ш. перебрался в Минусинск, начав службу у местного купца А. Сапункова. Здесь он закупал и перегонял скот из Минусинского и Красноярского округов в Иркутск. В 1841 г. Ш. отбыл в Красноярск. Накопленные капиталы были пущены на золоторазведку. В итоге Ш. стал одним из первых золотопромышленников Сибири. Ему принадлежало открытие богатейшего прииска Кресто-Воздвиженский, располагавшегося на юге Енисейского округа. Это позволило Ш. получить «тринадцатый пай» – доля от доходов золота.

Павел Петрович

Сын Петра Васильевича – известный красноярский купец Павел Петрович. Родился он в 1819 г. С молодых лет трудился на золотых приисках И.Г. Рязанова. Позднее открыл собственное дело. Записался в купцы 2-й, а в конце 1840-х гг. – 1-й гильдии. Был собственником нескольких золотых приисков, домовых лавок, активно торговал товарами, винами, золотыми и серебряными изделиями, привозимыми из-за границы.

В Красноярске исполнял различные должности: городского судьи, церковного старосты при Воскресенском соборе, городского головы. Умер Ш. в 1872 г.

Брат Павла Петровича Федор Петрович так же был красноярским купцом. С 1858 г. числился уже как нарымский купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин. В его собственности находился постоялый двор.

Братья Павла Петровича Василий Петрович и Иван Петрович продолжили традиции семьи и стали торговцем. Занимались и золотопромышленным делом.

Сыновья Павла Петровича

Продолжателями традиций семьи стали сыновья Павла Петровича – Иннокентий и Петр. Купец Иннокентий увлекался искусством. Был певцом, создал труппу и даже взял в аренду театр в Красноярске. Его брат Петр обучался в столичной медико-хирургической академии. На протяжении двенадцати лет был врачом в Ковенской губернии. В 1893 – 1918 гг. – помощник Пермского губернского врачебного инспектора, позднее – губернский врачебный инспектор, старший врач больницы Красного Креста, заведующий городским родильным домом. В сентябре 1918 г. оказался в Чите во врачебно-санитарном отделении управления Забайкальской области, с марта 1920 г. – врач областной земской больницы, в 1921 – 1928 гг. – заведующий земской областной больницей.