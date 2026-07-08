ШИН Алексей Семенович

Родился в 1930 г. В 1954 г. окончил историческое отделение восточного факультета Среднеазиатского государственного университета (Ташкент), в 1962 г. — аспирантуру Института востоковедения АН СССР.

Кандидатская диссертация : Политика США в отношении Индонезии после Второй Мировой войны (Институт восточных языков при МГУ, 1962).

Докторская диссертация : Сущность и основные направления развития национально-демократических революций (Институт востоковедения АН СССР, 1982).

В 1972–1976, 1982–1986 гг. — преподаватель Высшей школы общественных наук в Южном Йемене. С 1995 г. по 2011 г. преподавал новейшую историю стран Востока, включая историю Кореи, на кафедре новой, новейшей истории и методологии в Московском государственном областному университете, профессор (06.05.1997).

С 1962 по 1997 – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН.

В 1990-1991 гг. президент Московской ассоциации советских корейцев (MACK). В 1992-1993 гг. президент Ассоциации корейцев России (АКР).

Область интересов : Социальные движения и межд. отношения в Азии и Африке после Второй мировой войны.

Сочинения: Автор около 100 научных работ

Индонезия в межд. отношениях в Азии // Очерки межд. отношений в Юж., Юго-Вост. Азии и на Дальнем Востоке. М., 1975;

Утверждение и развитие капитализма в Вост. Азии во второй половине ХХ в. (на примере Юж. Кореи) // Проблемы цивилизации и формации: Запад-Восток. М., 1996;

Социнтерн о глобализации мировой экономики и ее влиянии на развивающиеся страны (в соавт.) // Азия и Африка сегодня. 1999. № 12;

Китай: революция и реформы // Армагеддон: Актуальные проблемы истории, философии и культурологии. Кн. 9. Январь-март 2001. М, 2001;

Индия: вехи, достижения, проблемы развития // Армагеддон: Актуальные проблемы истории, философии и культурологии. Июнь-сентябрь 2002. М, 2002.;

Волна выступлений студентов Ирана (в соавт.) // Россия и мусульманский мир. ИНИОН РАН. 2004. № 1.