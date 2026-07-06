ШИМКО ИВАН ИВАНОВИЧ

Из семьи врача. Двоюродн. брат историка и архивиста А.П. Доброклонского. Окончил 6-ю Моск. гимн. (1882), историко-филологический факультет Московского университета (1886). Ученик Н.А. Попова.

Архив Министерства юстиции.

С 1886 – на службе в Московском Архиве Министерства Юстиции, где с 1888 – стар. пом. ред. описей и изд. хранилища; одновременно исполнял обязанности редактора «Описания документов и бумаг московского архива Министерства юстиции» (ОДиБМАМЮ). В своих работах «Государственный архив старых дел с 1783 по 1812 г.» (ОДиБМАМЮ. 1888. Кн. 5); «Московские департаменты Сената и подведомственные им архивы в 1802—1803 годах» (Там же. 1898. Кн. 6); «Очерк деятельности комитета, учрежденного в 1835 г. для описания московских сенатских архивов» (Там же. 1889. Кн. 6), «Московские департаменты Сената и подведомственные им архивы в 1812—1814 гг.» (Там же. 1889. Кн. 6) анализировал деят-сть моск. архивов, направл. на сохранение письм. источников по истории России.

Научные исследования.

Разрабатывал аспекты эволюции приказн. системы (см.: Патриарший Казенный приказ: Его внешняя история, устройство и деятельность. М., 1894; отмечен в 1896 половинною Макарьевск. пр.). Изучая приходн. и расходн. книги (от нач. XVII в. до 1701), Ш. подробно охарактеризовал ст. прихода и расхода, виды окладн. и неокладн. сборов приказа, остановился на реконструкции утраченных видов столбцовой документации приказа, составил перечень книг приказа, многие из которых за первую пол. XVII в. не сохранились. В исследовании «Новые данные к биографии князя Антиоха Дмитриевича Кантемира и его ближайших родственников» (СПб., 1891), удостоен. поч. отзыва АН, представил новые докум. свидетельства о вкладе этого просветителя в развитие рос. науки, культуры и общества.

Работал над составлениями описей Боярск. книг и списков, жилецких списков (XVII—XVIII вв.), хранящихся в МАМЮ. Оказывал поддержку ряду провинциальных историков (И.М. Покровскому и др.), ведущим поиски необходимых для исследований докум. мат-лов. При отсутствии профессионально составл. описей, Ш. представлял собой «ходячий» источник информации о материалах, хранящихся в архивах Москвы.

В «Деле о допущении в 1834 г. камер-юнкера А.С. Пушкина к занятиям в московских архивах» (Рус. старина. 1889. Кн. 1) опубликовал документы, раскрывающие цели и задачи, стоящие перед автором «Истории Петра», а также доводы властей, отказавших поэту в его просьбе. По мнению Ш., который не ограничивал свое исследование только констатацией самого факта запрета и его причин, отказ поэту в исследовании докум. мат-лов негативно отразился на имидже властей.

Чл. Московского общество истории и древностей Российских (ОИДР), неоднократно выступал с науч. докладами по различным аспектам истории церкви, истории рос. культуры, гос. устройства и высшего образования. Жил на Б. Царицынской ул., 15. Похоронен на кладбище Донского монастыря.