ШИЛОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Петербургский букинист, библиофил, издатель.

До революции.

Родился в крестьянской семье, прошел «книжные университеты» в магазинах букинистов М.П. Мельникова (1891-1899) и Е.А. Иванова (1899-1903). В 1904 г. начал самостоятельную торговлю старыми книгами на Литейном просп., 56. Ассортимент магазина отличался разнообразием: антикварные книги, архивные документы, рукописи, гравюры, портреты, вырезки из книг, рекомплекты, экслибрисы, «летучие» листки, автографы и другие «нетрадиционные» виды печатной продукции. Знаток редкой книги. Имел 2 варианта книготоргового ярлыка.

В 1905-1917 гг. выпустил 31 каталог антикварной книги. С 1914 г. занимался издательской деятельностью. Издал шуточную летопись в лицах В.И. Успенского «О тевтонской брани на Словени», альбом «Народные картинки» с текстом того же Успенского и перерисовками художника Шаховского, два альбома «Наши недруги в карикатуре», 5 выпусков литографированного «Летописца». В 1917 г. финансировал выпуск известного библиофильского издания И.А. Шляпкина «Похвала книге».

После революции.

После революции магазин Ш. был национализирован. С конца 1917 г. работал консультантом закупочной комиссии книжного фонда Центрального комитета библиотек, экспертом в Экспертной комиссии при Наркомвнешторге, возглавляемой М. Горьким. Принимал активное участие в комплектовании библиотеки издательства «Всемирная литература». В 1921 г. в течение года был заведующим собственным магазином, открытым по постановлению Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов, а затем перешел на должность заместителя директора в книжный магазин Центрального комитета железнодорожников. С 1923 г. работал в магазине П.В. Губара и Н.М. Волкова «Антиквариат» на Невском просп., 72 , в 1927 г. этот магазин перешел в его собственность (впоследствии был перенесен на Литейный просп.). В 1927-1928 гг. издал 2 каталога букинистической книги.

В 1929 г. ликвидировал собственный магазин, поступив на работу в книжный магазин Техиздата агентом по продаже книг, затем работал в Техническом институте, Палате мер и весов, Новой технической библиотеке, книжном и художественном магазине Объединения художников-реалистов. Член Ленинградского общества библиофилов (1923-1931), на заседаниях которого неоднократно выступал с докладами. С 1933 до конца 30-х гг. работал в должности заведующего антикварным магазином АО «Международная книга» на просп. Володарского, 53, где вместе с ним работали букинисты А.С. Молчанов и А.А. Мельников. При его непосредственном участии составлялись книготорговые каталоги и индивидуальные списки, рассылаемые по России и зарубежным странам. После закрытия магазина с 1939 г. в течение 10 лет работал товароведом Книжной лавки писателей, параллельно (с 1934 г.) выполняя обязанности агента Литературного музея в Ленинграде.

Заслугой Ш. являлось активное разыскание, покупка и передача в крупные книгохранилища ценнейших архивных материалов. Его усилиями были сохранены все первые издания А.С. Пушкина и других поэтов пушкинской эпохи, многочисленные архивные документы Петровской эпохи, письма И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого и др. Владелец ценной библиотеки, в т.ч. автографов. Остатки личной библиотеки Ш., сгоревшей в 1942 г., хранятся в Российской национальной библиотеке. После войны Ш. работал в библиотеке Академии наук, занимаясь комплектованием ее фондов редкой книгой и архивными материалами. Бескорыстный служитель книги, воспитавший не одно поколение букинистов советской эпохи. Автор мемуаров.

Соч.: Библиофилы из народа // Альманах библиофила. Л., 1929. С. 216-220; В.И. Клочков и Н.М. Волков // Там же. С. 261-275; Запрещенная литература в собраниях ленинградских библиофилов // Хроника Ленинградского общества библиофилов. Л., 1931. С. 57-63; Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет: Опыт обзора // Альманах библиофила. Л., 1929. С. 165-201; Записки старого книжника. М., 1959.