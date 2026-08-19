ШИЛЛИНГ ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ

Русский дипломат, изобретатель, историк.

Дипломат и востоковед

Происходил из семьи балтийских немцев-баронов. Павел пошел по стопам отца, избрав военную карьеру. Он прошел обучение в Петербургском кадетском корпусе, после чего был определен по квартирмейстерской части. Однако в начале 1800-х годов Шиллинг начал карьеру в Коллегии иностранных дел. До начала Отечественной войны 1812 года молодой дипломат находился на службе в Мюнхене, однако затем отправился на фронт, принимая участия в боевых действиях вплоть до 1814 года. Воевал в чине штаб-ротмистра, входил в 3-й Сумский полк. По окончании войны удостоился ордена Св. Владимира, вскоре после этого продолжил прерванную службу в иностранном ведомстве России.

Интересы Павла Львовича распространялись за служебные пределы. Он занимался изучением литературы Востока. Так, в начале 1830-х он побывал в восточносибирской экспедиции, во время которой составил коллекцию образцов литературы монголов. Несколькими годами ранее Шиллинг стал членом-корреспондентом Петербургской АН по данной специальности. Еще раньше, в 1816 году, он организовал в столице мастерскую, где делались литографии, в том числе различных религиозных ламаистских текстов, которые в экспедиции успешно обменивались ученым на местные памятники литературы. Также мастерская занималась картографической работой. В 1818 году Шиллинг возглавил литографию МИДа.

Изобретатель

Помимо гуманитарных наук, Павел Львович серьезно увлекался электромеханикой. Еще в 1812 году он занялся вопросом электрического подрыва мин, решение которого позволило бы создавать подводные минные заграждения на стратегически важных участках, в первую очередь, на подступах к столице. Результаты экспериментов Шиллинга были взяты на вооружение военным руководством. Специально созданный в том же году Саперный батальон занялся дальнейшей разработкой этого направления. Оно развивалось и при следующем императоре Николае I . В 1834 году Павел Львович совершил для него успешный электрический подрыв мин под водой, после чего началась планомерная установка минных заграждений.

Большой заслугой Павла Львовича стал первый сконструированный в мире электромагнитный телеграф. Его успешное испытание прошло осенью 1832 года.

Оставил свой след изобретатель и в области криптографии. С 1823 года он работал в цифирном (шифровальном) отделении иностранного ведомства. К тому же времени относится и придуманный им собственный биграммный шифр, который затем использовался для русской секретной дипломатической переписки весь XIX век. В 1828 году Шиллинг возглавил шифровальное отделение МИДа.

Павел Львович также увлекался масонством. Был хорошим другом Александра Пушкина . Изобретатель и государственный деятель пережил поэта всего на несколько месяцев, скончавшись летом 1837 года в столице. Погребен на Смоленском лютеранском кладбище.