ШИЛЕЙКО ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВИЧ

Русский востоковед, поэт и переводчик, второй муж Анны Ахматовой.

Происхождение и образование.

Отец, Казимир Донатович Шилейко, — отставной поручик, потом чиновник, два года изучал археологию в Петербургском археологическом институте и, что возможно повлияло на сына. С 7 лет начал самостоятельно изучать древнееврейский язык. В гимназии, которую окончил с золотой медалью в 1909 г., выучил древнегреческий и латынь, вёл научную переписку с Британским музеем. С 1909 г. учился в Петербургском университете, однако, через два года его учёба прервалась, — В. К. Шилейко заболел туберкулёзом. В 1913 г. отчислен из Санкт-Петербургского университета за невнесение платы за обучение. Но после того как поправился, то вернулся в университет. Изучал ассириологию под руководством П. К. Коковцова и Б. А. Тураева. Переписывался с ведущими востоковедами мира (Франсуа Тюро-Данженом и другими), печатался во многих европейских научных журналах. Кроме научной деятельности, Шилейко писал стихи (близкие к поэтике акмеизма), публиковался в российских литературных журналах. Неслучайно, самыми знаменитыми его переводами стали переводы шумерской и аккадской поэзии. Шилейко был одним из немногих переводчиков шумерской клинописи. Занимался не только переводами, но и выстроил хронологию царствования шумерских царей, затронул вопрос влияния семитов на шумерскую цивилизацию. Перу Шилейко принадлежит перевод «Сказания о Гильгамеше» с аккадского языка.

После революции.

Не обощла стороной его Первая мировая война: в 1917 г. 8 месяцев отслужил рядовым в армии. В 1918-1921 гг. – в браке с А.А. Ахматовой. Работал сверхштатным сотрудником Эрмитажа по научной части с 1913 г. Ш. был членом коллегии по делам музеев и членом археологической комиссии в 1918 г. Состоял членом Академии истории материальной культуры. Также работал хранителем Музея Изящных Искусств в Москве. Был профессором Археологического Института с 1919 по 1922 г. Параллельно с 1919 до 1929 г. работал в Петроградском (Ленинградском) государственном университете, где сотрудничал с А. П. Рифтиным и академиком В. В. Струве. Затем переехал в Москву, где вновь заболел туберкулезом. На этот раз с болезнью ему справиться не удалось, и Владимир Казимирович скончался 5 октября 1930 года, не дожив до 40 лет. Похоронен на Введенском кладбище.

Основные труды:

Вотивные надписи шумерских правителей : Клинописные тексты памятников Южной Месопотамии, собрания Н.П. Лихачева. Пг., 1915.

Фрагмент из Богазкоя в собрании Лихачева. Пг., 1918.

Гильгамеш : Вавилон. Эпос. Пг., 1919.

Всходы вечности: Ассиро-вавилонская поэзия. М., 1987.

Тысячелетний шаг вигилий. Томск, 1994.

Последняя любовь. Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой, и другие материалы. // Составление, предисловие, примечания, указатель имён и названий — Алексей и Тамара Шилейко. Вагриус. М.; 2003.