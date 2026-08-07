ШИЛЬДЕР ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Витебской губернии, лютеранин. 17.5.1864 зачислен в пажи к высочайшему двору. 8.9.1868 поступил в Пажеский корпус. 15.8.1871 переведен в младший специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 20.9.1872 получил звание камер-пажа. 10.8.1873 окончил корпус с занесением имени на мраморную доску и произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Семеновский полк. 6.10.1876 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 3.8.1877 отчислен из академии по собственному желанию для участия в походе. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 24.3.1878 назначен и. д. полкового адъютанта. 16.4.1878 произведен в поручики. 29.6.1878 утвержден в должности. 10.4.1884 назначен командующим ротой Его Величества. 29.5.1884 утвержден командиром роты. 12.8.1885 назначен в распоряжение великого князя Михаила Николаевича. 5.4.1887 произведен в штабс-капитаны. 26.4.1887 назначен воспитателем великого князя Алексея Михайловича. 7.12.1889 назначен адъютантом великого князя Михаила Николаевича. 5.4.1892 произведен в капитаны. 14.5.1896 произведен в полковники за отличие по службе. 10.8.1896 назначен инспектором воспитанников Императорского Александровского лицея. 5.8.1900 назначен в распоряжение великого князя Михаила Николаевича. 25.4.1902 назначен директором Псковского кадетского корпуса. 3.4.1903 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 22.8.1906 назначен командиром лейб-гвардии Семеновского полка. 13.7.1907 назначен директором Пажеского корпуса. 14.9.1910 назначен директором Императорского Александровского лицея. 6.12.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 21.9.1917 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы по болезни с мундиром и пенсией. Остался в Советской России. В 1925 г. арестован органами ОГПУ по "делу лицеистов". Умер в тюрьме ОГПУ в Ленинграде. До 1917 г. владел имением в 888 десятин земли в Невельском уезде.

Жена: дочь тайного советника Анна Михайловна (урожденная Клингенберг) (1856–не ранее 6.9.1928, Соловки). Дети: Михаил (28.9.1893–9.7.1926).