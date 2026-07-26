ШИБАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Антиквар – букинист.

До революции.

Происходил из семьи библиофила. Начал торговлю старыми книгами в лавке отца. Женился на К.И. Силиной (1871-1968) - дочери знаменитого московского антиквара И.Л. Силина . Знаток старопечатной и редкой книги. В 1881 г. выпустил первый антикварный каталог, за подготовку которого среди букинистов получил прозвище Маленький Сопик. В 1900 г. букинистический магазин Ш. переехал на Никольскую ул. в здание гостиницы «Славянский базар». Приказчиком у П.П. был А.М. Старицын ; на рубеже 19-20 вв. в его магазине работал известный библиограф и коллекционер Ю.Ю. Битовт. Ассортимент магазина универсальный, состоял из редких и ценных изданий на русском и иностранных языках, в т.ч. автографов, портретов, гравюр, старинных вещей и миниатюр. В книготорговой деятельности широко использовал покупку отдельных изданий и целых библиотек, прием предварительных заказов, формирование библиотек, обслуживание иногородних покупателей по почте, доставку книг на дом, продажу книг по каталогам. Имел собственный книготорговый ярлык.

В 1881-1916 гг. выпустил 168 каталогов, в составлении которых приняли участие брат Л.П. Шибанов и А.М. Старицын. Составил «Список редких русских книг со ссылками на библиографические источники» (1881). В 1892 г. издавал ежемесячный иллюстрированный журнал «Библиографические записки» (№ 1-12). Через руки П.П. прошли библиотеки археолога Н.М. Постникова, профессора П.А. Бессонова, московского купца-собирателя А.И. Шувалова, юриста Д.Н. Попова, суконного фабриканта Н.И. Носова, коллекционера М.В. Остроградского, гр. Д.Н. Толстого-Знаменского и др. Член Русского библиографического общества Московского университета (1900-1930) и Русского общества друзей книги (1920-1929), на заседаниях которых неоднократно делал интересные доклады. В 1918 г. магазин П.П. был муниципализирован, собрание книг и рукописей передано библиотеке Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека).

После революции.

С ноября 1918 г. работал научным сотрудником отдела по делам музеев Наркомпроса. С 1923 г. заведовал антикварным отделом АО «Международная книга», продолжая (до 1927 г.) работу в Наркомпросе в качестве заведующего музеями-храмами Рогожского кладбища и Донского монастыря. При его участии выпускались антикварные каталоги и бюллетени «Международной книги». Осуществлялась работа с предварительными заказами казенных учреждений и частных лиц, в т.ч. из-за рубежа. Активный собиратель и коллекционер. Обладатель хорошо подобранной коллекции экслибрисов (более 500), в т.ч. очень редких. Автор мемуаров, трудов по истории антикварной книжной торговли в России.