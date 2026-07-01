ШЕВЫРЁВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Российский историк литературы и искусства, литературный критик, поэт, публицист, академик.

Образование. Служба. Журналистика

Родился в семье саратовского губернского предводителя дворянства. Выпустился из благородного пансиона при Московском университете с золотой медалью (1822), там же вступил в созданное В.А. Жуковским литературное общество. Не являясь студентом университета, слушал лекции профессоров И.И. Давыдова, М.Т. Каченовского, В.М. Перевощикова, А.Ф. Мерзлякова и др.

В 1823 г. поступил на службу в архив Коллегии иностранных дел в первопрестольной. Тогда же был членом кружка Е.С. Раича, в котором занимался переводами греческих и римских классиков, также «Общества любомудрия» (1823-1825; среди его членов Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, И.В. Киреевский и др.), где все время отдавалось рассмотрению немецкой философии. Также занимался переводами с немецкого и французского, в частности совместно с В.П. Титовым и Н.А. Мельгуновым перевел и опубликовал книгу Л. Тика и В.Г. Вакенродера «Об искусстве и художниках» (1825). После отъезда за границу М.П. Погодина завершил его работу над альманахом «Урания» (1826). Включённые в издание стихотворения Шевырева («Я есмь» и др.) заметил А.С. Пушкин.

В 1827-1830 гг. являлся соредактором журнала «Московский вестник» (редактор М.П. Погодин), заведовал в нём отделом критики, печатал свои стихи и переводы. В 1828 г. был удостоен благодарности И.В. фон Гёте за критический разбор отрывка из «Фауста». Активно проводил на страницах журнала идеи немецкого романтизма. Полемизировал с представителями т.н. «торгового» направления в русской литературе (Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, О.И. Сенковский), ориентированными на массового читателя.

Научная и педагогическая деятельность

Являясь преподавателем сына княгини З.А. Волконской, в 1829-1832 гг. был в Италии и Швейцарии, изучая историю искусства. По рекомендации М.П. Погодина глава министерства народного просвещения С.С. Уваров предложил Шевыреву место адъюнкта словесности в Московском университете. После защиты диссертации о Данте начал читать там курс по истории всеобщей словесности (с 1834 г.). Позднее он был напечатан («История поэзии», Т.1. 1835; Т.2. 1892). Ученый развивал мысль о поэзии как основе всяких эстетических теорий. В 1834-1837 гг. он - секретарь «Общества истории и древностей российских».

После защиты докторской диссертации («Теория поэзии в историческом ее развитии у древних и новых народов») в 1836 г. утверждён экстраординарным профессором. С 1837 г. читал новый для университета курс по истории русской словесности. Среди важных черт литературы Древней Руси он выделял полное отсутствие памятников языческой эпохи, что предопределило её ярко выраженный религиозный характер. «История русской словесности» (Т. 1-4. 1845-1860) является первым систематизированным изложением истории литературы Руси, но при этом ей присущи тенденциозные обобщения, чрезмерное доверие к легендарным сведениям и увлечение слабо доказанными гипотезами.

В 1838-1840 гг. был за рубежом: слушал лекции археологического института в Риме, изучал постановку начального и среднего образования в Германии, Швейцарии, Франции, налаживал контакты с западноевропейскими учёными. Испытал влияние философа и теолога Ф. Баадера.

В феврале 1840 г. был утверждён ординарным профессором в родной альма-матер, также адъюнктом Петербургской Академии наук. В 1847-1850 гг. – декан историко-филологического отделения философского факультета, в 1850-1855 гг. – декан историко-филологического факультета. В 1851 г. на выборах декана победил Т.Н. Грановский, но его кандидатура не была утверждена министерством, и Шевырев сохранил должность. Это повлекло за собой серьёзный конфликт с университетской профессурой. С 1851 г. также стоял во главе кафедры педагогики, являясь профессором педагогического института при нем. В 1844-1846 гг. и 1851 г. выступал с публичными лекциями по русской словесности, истории всемирной поэзии и живописи Италии. В 1851 г. организовал публичные чтения московских профессоров в пользу нуждавшихся студентов. Учениками Шевырева были выдающиеся филологи Ф.И. Буслаев и Н.С. Тихонравов.

К столетию родного университета написал его официальную историю, которая, согласно замечанию Н.Г. Чернышевского, предстаёт не как результат имеющего свою логику внутреннего развития, а как нечто подверженное исключительно внешним обстоятельствам, результат «кураторства или попечительства различных сановников, заведовавших университетом».

Преподавание для Шевырева окончилось в 1857 г. после ссоры и драки с графом В.А. Бобринским на заседании совета Московского художественного общества. Профессор, признанный виновным в инциденте, получил увольнение со службы и чуть не был отправлен из Москвы в Ярославль (из-за его болезни высылку отменили).

Участие в общественно-политической полемике

В 1835-1837 гг. Шевырев являлся ведущим критиком журнала «Московский наблюдатель», где продолжал начатую в «Московском вестнике» полемику с «торговым» направлением в литературе, против которого им была написана резонансная статья «Словесность и торговля» (1835). Упрёки автора вызывала в т.ч. и растущая профессионализация литературы. В 1841-1856 гг. он – соредактор журнала «Москвитянин» (редактор М.П. Погодин). Тогда он выступал с позиций консерватора, поддерживая т.н. «теорию официальной народности», по ряду вопросов примыкал к славянофилам, активно полемизировал с западниками, особенно с В.Г. Белинским. Отношение Шевырева к западной культуре ярко выразилось в статье «Взгляд русского на современное образование Европы» (1841). Отдавая должное вкладу Европы в культурное развитие человечества и давая высокую оценку её прошлому, Шевырев подвергает критике современное ему состояние европейского общества и европейской культуры, характеризуя его как «гниение». Оппоненты не раз обвиняли его в сервилизме и угодничестве властям. Его разбор статьи А.В. Никитенко «Похвальное слово Петру Великому» (1838) был воспринят В.Г. Белинским как донос.

Последние годы

С 1860 г. Шевырев обитал в Европе. Читал лекции по русской словесности во Флоренции (1861) и Париже (1862). Внимательно следил за подготовкой и проведением реформ императора Александра II. Приветствовал отмену крепостного права, но к подготовке судебной реформы отнёсся критически, негативно относясь к введению институтов прокуратуры и адвокатуры.

Умер в Париже. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.