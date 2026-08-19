ШЕВЫРЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1983), доцент кафедры истории России XIX – начала XX века исторического факультета МГУ (1995).

Родился 16 июля 1953 года в Таллине. В 1978 году окончил исторической факультет МГУ. В 1983 году под руководством профессора П.А. Зайончковского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Реформы в Морском ведомстве после Крымской войны». Член правления Межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории».

Автор более 70 научных публикаций. Подготовил более 10 кандидатов наук. В область научных интересов входят социальная и политическая история России второй половины XIX – начала ХХ века, историческая урбанистика, современное историческое образование.

Сочинения:

Книги:

Диалог культур. Учебное пособие для средней школы. 7-8 классы / М. С. Ерохина, Ю. В. Кушнерева, О. Ю. Стрелова и др. — ООО Репроцентр А1 Иркутск, 2014. — С. 328.

История России. 1801 - 1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. — ООО "Русское слово - учебник" Москва, 2015. — С. 312. (В соавторстве с К.А. Соловьевым.)

Русский флот после Крымской войны: Либеральная бюрократия и морские реформы. — Издательство Московского университета Москва, 1990. — С. 184.

Статьи:

Культурная среда столичного города. Петербург и Москва // Очерки русской культуры XIX века. Т. 1. Общественно-культурная среда. М.: Изд-во Московского университета, 1998. С. 73-124.

От Парижа до Парижа: Россия после Наполеоновских войн // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2014. — № 3. — С. 3–9.

Переселение в Польшу… было ложным, ошибочным шагом. Либеральная бюрократия и польское восстание 1863–1864 годов // Родина. — 2014. — № 4. — С. 57–59.

Петербург и Москва: Две столицы, два образа власти // Образы власти на Западе, Византии и на Руси: Средние века. Новое время / Под ред. М.А. Бойцова, О.Э. Эксли. М.: Наука, 2008. С. 362 – 384.

Праздники непослушания: студенческие беспорядки в городском пространстве Петербурга // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст: Труды международной научной конференции. 23-25 июня 2009 г. Спб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2009. С. 148–162.

Русско-японская война; Россия в Первой мировой войне // История России XIX – начала ХХ в. Учебник для исторических факультетов университетов. М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1998. С. 507-518; 594-614.

St. Petersburg and Moscow: Two Capitals, two Images of Power // Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit: Byzanz – Okzident – Rußland. Göttingen, 2007. S. 583-611.

The Axis Petersburg-Moscow: Outward and Inward Russian Capitals // Journal of Urban History. Vol. 30. Number 1. November 2003. P. 70-84.