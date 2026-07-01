ШЕВИЧ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная служба

Происходил из рода сербских переселенцев, перешедших на русскую службу и проживавших в Екатеринославской губернии. Окончил Харьковский университет с золотой медалью. Начал проходить военную службу в Астраханском кирасирском полку, в 1824 г. получил воинский чин корнета. Продолжил службу в Драгунском, а затем лейб-гвардии Гусарском полку. Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Шевич вместе с полком принял участие в осаде и взятии крепости Варна. Затем Михаил Николаевич состоял старшим адъютантом штаба гвардейского резервного кавалерийского корпуса в ходе подавления восстания в Польше 1830-31 гг. Отличился в сражении при Остроленке, после которого повстанцы отступили к Варшаве, а также участвовал в штурме города. За военную кампанию получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом. В 1835 г. получил звание подполковника и стал дежурным штаб-офицером штаба 2-го резервного кавалерийского корпуса. С 1840 по 1844 г. находился в бессрочном отпуске. Вернулся на службу в чине полковника в Вознесенский уланский полк, а через некоторое время был назначен командиром Одесского уланского полка, который в 1843 г. получил новое наименование - Уланский Его Светлости Герцога Нассауского полк. В 1848 г. произошли революционные события в Австрии, по приказу Николая I русская армия выдвинулась для борьбы против повстанцев в Трансильвании. Уланский полк участвовал в сражении у Ротентурмского ущелья, во взятии Толмата, в боях при Сигишоаре и у Мюленбаха. Шевич получил сильную контузию в ногу, но не оставил войска. За проявленное мужество Михаил Николаевич был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени. В 1851 г. получил звание генерал-майора, вскоре стал командиром 1-й бригады 2-й драгунской дивизии. Через год был назначен командиром лейб-гвардии Уланского полка. В 1857 г. Шевич получил звание генерал-лейтенанта и был назначен на пост коменданта гарнизона Царского села . Находясь на столь высокой должности, Михаил Николаевич не забывал о своей малой родине и многое сделал для обустройства и развития поселка «Луганский завод», так он способствовал прокладке железной дорожной ветви через поселение, соединившей Харьково-Азовскую и Воронежско-Грушевые железнодорожные линии. Во время очередного отпуска Швеич отправился на прокладку железной дороги, заболел и скончался 10 марта 1870 г.