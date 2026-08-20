ШЕВЧЕНКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-краеведческий музей средней школы села Шевченко. Открытие музея произошло 25 января 1980 года.

Располагается он в здании средней школы, имеющей столетнюю историю. Школа расположена в одном из старейших сел района. История села тесно связана со строительством Транссибирской железной дороги (основано в 1896 году).

В селе родились и жили Герой Советского Союза Василий Николаевич Левушкин, полный кавалер ордена Свалы Федор Никитович Неделько. В экспозиции музея есть нумизматический отдел, где представлены монеты и денежные знаки России и 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Местные достопримечательности:

- Место расстрела красногвардейцев и партизан колчаковцами (1919 год); - Амринская балка и соленое озеро Эбейты - памятники природы; - Первая коммуна в районе - Красный Флаг.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей средней школы села Шевченко.