ШЕВАРДНАДЗЕ ЭДУАРД АМВРОСИЕВИЧ

Советский и грузинский политический и государственный деятель. С 1946 года работал в аппарате ВЛКСМ. Окончив в 1952 году двухгодичную партшколу при ЦК КП(б) Грузии, стал инструктором ЦК ЛКСМ Грузии, секретарём, затем вторым секретарём Кутаисского обкома ЛКСМ Грузинской ССР, в 1953 году — первым секретарём Кутаисского обкома ЛКСМ Грузинской ССР. В 1959 году окончил Кутаисский педагогический институт по специальности «история». В 1956-1957 годах — второй секретарь ЦК ЛКСМ Грузии, в 1957-1961 годах — первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузинской ССР. В 1961-1963 гг. — первый секретарь Мцхетского райкома КП Грузинской ССР, в 1963-1964 годах — первый секретарь Первомайского райкома КП Грузинской ССР г. Тбилиси. В 1964-1965 годах— первый заместитель Министра охраны общественного порядка, в 1965-1968 годах — Министр охраны общественного порядка Грузинской ССР. В 1968-1972 годах — Министр внутренних дел Грузинской ССР. В 1972 году вернулся на партийную работу, первый секретарь Тбилисского горкома КП Грузинской ССР. С 29 сентября 1972 года — первый секретарь ЦК КП Грузинской ССР. Провел чистку грузинского чиновничества. В ходе волнений в Грузии 1978 года предпочел добиться уступок манифестантам и сохранить государственный статус грузинского языка. Герой социалистического труда (1981).

Супруга — Шеварднадзе (урожденная Цагарейшвили) Нанули Ражденовна (1929—2004). Двое детей — сын Паата и дочь Манана.

В 1976-1991 годах – член ЦК КПСС, в 1978-1985 годах — кандидат в члены, в 1985-1990 годах — член Политбюро ЦК КПСС. В 1974-1989 годах – депутат Верховного совета СССР.

16 июля 1985 года назначен министром иностранных дел СССР. Стал проводником «нового мышления» - внешнеполитического курса М. Горбачева. Участвовал в подготовке сближения с США, во встречах Р. М. Горбачева и президентов США Р. Рейгана и Д. Буша, в переговорах о сокращении ядерных вооружений, в подготовке вывода советских войск из Афганистана (см. война в Афганистане), объединения Германии и др. важнейших внешнеполитический мероприятиях, которые привели к окончанию «Холодной войны». 1 июня 1990 года подписал с госсекретарем США Д. Бейкером соглашение о границе в акватории Берингова моря.

20 декабря 1990 года, выступая на IV Съезде народных депутатов СССР, заявил о своей отставке «в знак протеста против надвигающейся диктатуры». В 1991 году стал одним из создателей Движения демократических реформ. 19 ноября 1991 г. назначен Министром внешних сношений СССР.

После свержения в январе 1992 года президента Грузии З. Гамсахурдиа, Шеварднадзе вернулся в Грузию и 10 марта 1992 года стал председателем Государственного Совета Республики Грузия. Участие Шеварнадзе обеспечило международное признание нового режима, сторонники Гамсахурдиа были разбиты. 14 августа 1992 года грузино-абхазский конфликт перерос в войну, грузинская армия вошла в Абхазию. Но в 1993 году грузинская армия потерпела поражение. По итогам всеобщих выборов 4 ноября 1992 года стал председателем Парламента Республики Грузия, а 6 ноября 1992 года – главой государства. На Шеварнадзе были совершены покушения (3.10.1992, 29.8.1995, 9.2.1998). Отстранил от власти и затем подверг репрессиям радикальных националистов, которые привели его к власти. 21 ноября 1993 года избран председателем партии «Союз граждан Грузии». 3 декабря 1993 года Грузия вошла в СНГ. 5 ноября 1995 года избран президентом Грузии (переизбран в 2000 году). В октябре 1998 года был подавлен вооруженный мятеж против него. 23 ноября 2003 года, в ходе массовых оппозиционных выступлений («революция роз»), подал в отставку с поста президента.