ШЕСТОЙ СЪЕЗД РСДРП(Б)

Съезд большевиков, проходивший полулегально в Петрограде с 26 июля (8 августа) по 3 (16) августа 1917 года.

Проходил против поражения большевиков в ходе июльского кризиса 1917 года. В работе участвовали 267 делегатов, из них 157 с решающим голосом, представлявшие 177 000 членов партии из примерно 240 000. В. Ленин и Г. Зиновьев скрывались. С докладом оргбюро выступил Я. Свердлов, в котором он сообщил о трехкратном росте числа членов партии и удвоении числа организаций. С политическим докладом ЦК – И. Сталин. Также с докладами выступали И. Смилга, Н. Бухарин и др.

Сталин заявил, что и революция в России «стала принимать характер социалистической, рабочей революции». Но лозунг «Вся власть Советам!» под влиянием Ленина Сталин предложил снять, так они потеряли влияние в условиях установившейся в стране буржуазной диктатуры. «Мирный период революции кончился, наступил период немирный, период схваток и взрывов». Предложение отказаться от проверенного лозунга вызвало возражения части ораторов. Отвечая на возражения, Сталин уже разъяснял, что он «не выступал против Советов как формы организации рабочего класса… Если мы предлагаем снять лозунг «Вся власть Советам!», отсюда еще не вытекает «Долой Советы!». В результате съезд выступил за «полную ликвидацию диктатуры контрреволюционной буржуазии». Партия должна «отстаивать против контрреволюционных покушений все массовые организации (Советы, фабрично-заводские комитеты, солдатские и крестьянские комитеты) и в первую голову Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», продолжать бороться за влияние в них.

VI съезд обсудил и утвердил экономическую платформу партии, включавшую рабочий контроль, национализацию и централизацию банков; национализация крупной синдицированной промышленности; конфискация помещичьей земли и национализация всей земли; организация нетоварного обмена между городом и деревней.

Съезд принял новый Устав партии. Параграф 1-й Устава о членстве был дополнен требованием подчинения членов партии всем постановлениям партии. Были установлены: рекомендация двух членов партии при приеме новых членов и утверждение их общим собранием партийной организации и регулярная уплата членских взносов в размере 1 % от получаемой заработной платы.

Съезд принял резолюцию «О пропаганде», в которой указывалось на необходимость усиления агитационно-пропагандистской работы партии в массах, на организацию партийных школ по подготовке пропагандистов из среды пролетарской интеллигенции и на издание научно-популярной литературы.

На VI съезде в партию были приняты межрайонцы. Н. Бухарин с трибуны съезда призывал меньшевиков-интернационалистов к сотрудничеству в борьбе с оборонцами.

Съезд допустил с согласия ЦК заключать на выборах в Учредительное собрание блоки с интернационалистскими элементами и беспартийными революционными организациями, принявшими большевистскую платформу.

Съезд высказался против явки Ленина на суд. В избранный на съезд ЦК вошли Ленин, Зиновьев, Л. Троцкий, И. Сталин, Л. Каменев, Я. Свердлов, Н. Бухарин, А. Бубнов, Я. Берзин, Ф. Дзержинский, В. Ногин, А. Рыков, М. Урицкий, В. Милютин, А. Коллонтай, Ф. Артём, Н. Крестинский, М. Муранов, Г. Сокольников, И. Смилга, С. Шаумян.

Съезд помог партии оправиться от поражения и подготовиться к новому этапу борьбы за власть, который наступил в связи с Корниловским выступлением 1917 года.