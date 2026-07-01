ШЕСТОВ ЛЕВ ИСААКОВИЧ

Русский философ-экзистенциалист.

Ранние годы

Отец – киевский купец первой гильдии, основатель и глава мануфактурного товарищества Исаак Моисеевич Шварцман. Он занимался производством тканей, его компания имела свои филиалы и магазины. Мать – Анна Григорьевна Шрейбер, вторая жена отца. Семья была многодетная: помимо Льва у Шварцманов были четыре дочери (Софья, Дора, Фаня и Елизавета) и два сына (Михаил и Александр). Атмосфера в дома была благоприятной для развития детей: Исаак Моисеевич, несмотря на занятия коммерцией, не принуждал никого из отпрысков непременно следовать по его стопам и в целом был человеком образованным и прогрессивно мыслящим.

Лев проходил обучение сначала в киевской, а затем московской гимназиях. В 1884 году стал студентом математического, а затем юридического факультета Московского университета, из которого был исключен за участие в политических выступлениях. После этого перешел на юрфак Киевского университета, выпустившись оттуда в 1889 году. Однако защитить докторскую диссертацию, посвященную положению рабочего класса в России, не смог из-за запрета ее цензурой.

Становление и расцвет

Первое время после университета юноша помогал в работе отцу, однако интересы его лежали в плоскости литературной и философской. В итоге Лев, разрываясь между предпринимательством и творческой работой, получил нервное расстройство, для лечения которого в 1895 году отправился в Европу. Однако, несмотря на болезнь и нелюбовь к семейному бизнесу, философ так и не сможет окончательно оставить компанию, время от времени разбираясь с назревавшими в ней проблемами.

За границей Шестов познакомился с учившейся на врача Анной Березовской. Молодые люди сочетались браком в итальянской столице в 1896 году. У пары впоследствии родились две дочери: Татьяна и Наталья. Некоторое время новоиспеченные супруги жили в Швейцарии, в 1898 году возвратившись на родину.

В том же году был опубликован первый труд философа «Шекспир и его критик Брандес». В ней автор затронул тему, проходившую затем красной нитью через все его работы, а именно большой трагизм и неустроенность жизни человека, которая не может подчиняться общим, формальным нормам, которая не вмещается в рамки тех или иных теоретических категорий и построений. Отсюда в философии Шестова следовали неприятие и скепсис по отношению к раз и навсегда установленным идеям и понятиям, будь то в сфере морали и той же философии, мировоззрения, общественных систем. Скептически относился философ и к научному знанию, в том смысле, что одна лишь наука, по его мнению, не могла дать человеку всех ответов и необходимых ориентиров.

Наибольшее развитие подобные идеи Льва Исааковича получили в его знаменитой работе 1905 года «Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления)». Ее выход в печати повлек за собой множество споров в образованных кругах, зачастую мнения о ней были абсолютно противоположными.

В тот же период из-под пера Шестова вышло множество статей и монографий, в которых автор изучал и разбирал идейную, философскую составляющую произведений русских писателей, среди которых Федор Достоевский , Антон Чехов , Лев Толстой , Дмитрий Мережковский и др. Шестов принимал участие в знаменитых петербургских Религиозно-философских собраниях (1901-1903), поддерживал общение с другими русскими философами: Сергеем Булгаковым , Василием Розановым , Николаем Бердяевым (с ним он тесно дружил) и др.

Годы Первой мировой войны и последовавшей затем революции были нелегкими для Льва Исааковича. В 1915 году погиб воевавший на фронте внебрачный сын Сергей. Не поддержал философ ни Февральскую, ни Октябрьскую революцию, хотя никогда не был монархистом и не защищал самодержавие. В итоге, приняв решение оставить родину, он со своими домашними перебрался в Швейцарию. Через год после этого, в 1921-м, Шестов поселился во французской столице, ставшей его последним пристанищем. В Париже он продолжил свои философские изыскания. Лев Исаакович в своих трудах того времени анализировал идеи античных мыслителей Парменида и Плотина, вождя Реформации Мартина Лютера, европейских философов Блеза Паскаля, Спинозы, Сёрена Кьеркегора, Эдмунда Гуссерля. Он поддерживал отношения с выдающимися философами-современниками, среди которых был тот же Гуссерль, а также К. Леви-Стросс, М. Хайдеггер, Ж. Батай и др. Шестов был лектором университета Сорбонны, посвящая свои занятия русской философской мысли и литературе. Помимо всего прочего, Лев Исаакович участвовал в выходе известного литературно-общественного издания «Вёрсты» (1926-1928), где также публиковался.

Философ, при жизни ставший классиком и оказавший влияние на других мыслителей (например, на Альбера Камю), скончался в парижской больнице осенью 1938 года в возрасте 72 лет. Погребен на Новом кладбище в Булони.