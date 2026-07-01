ШЕСТОПАЛОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал инженерных войск (1981).

Биография

Родился 19 декабря 1919 года в Москве. В сентябре 1937 года был призван на службу в РККА . В 1941 году окончил Военную инженерную академию.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил на Южном фронте, был главным инженером участка земляных сооружений, затем находился на штабных должностях. В августе 1943 года был назначен инженером, а впоследствии — начальником инженерной службы 22-й гвардейской мотострелковой бригады. Участвовал в освобождении Украины, неоднократно проявляя себя как смелый, находчивый, хороший знающий своё дело специалист, не теряющийся даже в самой сложной боевой обстановке.

В ходе Житомирско-Бердичевской операции , у населённого пункта Раковичи, он лично организовал разведку вражеских минных полей, что позволило беспрепятственно пройти частями бригады. При освобождении населённого пункта Млынище он с группой минёров под шквальным вражеским огнём произвёл разминирование на участках наступления, чем обеспечил успех боя. Во время продвижения бригады возглавляемая им инженерная служба своевременно организовывала переправы через водные рубежи — в частности, через Днепр на Григоровской и Фастовской переправах. 16 ноября 1943 года лично организовал минирование дорог и предполагаемых мест наступления танков, что позволило отразить крупную вражескую контратаку.

С сентября 1944 года — помощник начальника штаба инженерных войск 3-й гвардейской танковой армии. Не раз выполнял ответственные задания командования по руководству сапёрными подразделениями при постройке мостов через водные преграды. Под его руководством возводились мосты через реки Нида, Мотковице, Пилице, Одере. Неизменно находился на самых ответственных участках работы, личным примером воодушевляя бойцов на выполнение поставленных задач. Когда при постройке моста в районе Одер-Хайзер враг попытался захватить переправу, Шестопалов организовал оборону и на протяжении 12 часов отразил вместе с бойцами 6 контратак. В ходе Берлинской и Пражской операций, находясь в оперативной группе начальника инженерных войск армии, руководил разведкой вражеских инженерных заграждений, наводкой мостов через реку Шпрее и канал Тельтов.

Послевоенная жизнь

Долгие годы служил в строительных частях на территории СССР. С августа 1969 года возглавлял Главное военно-строительное управление МО СССР. В апреле 1972 года был назначен первым заместителем начальника строительства и расквартирования войск МО СССР, а в 1978-1988 годах был заместителем министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск. С 1988 года — в ГГИ МО СССР. Активно занимался общественной деятельностью. Умер 6 ноября 2006 года.