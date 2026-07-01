ШЕСТНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(Б)

Съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), проходивший с 26 июня по 13 июля 1930 года в Москве.

Известен как «съезд развёрнутого наступления социализма по всему фронту». Съезд проходил в условиях Первой пятилетки, после победы И. Сталина и его соратников над «правым уклоном». Съезд закреплял эту победу авторитетом всей партии. На Съезде присутствовало 2159 делегатов, из них 1268 с решающим голосом. С политическим отчётом ЦК выступил Сталин, который призвал выполнить пятилетку в 4 года. Последующие выступавшие демонстрировали единство партийных рядов. В соответствии с решением съезда в партии и Коминтерне следовало вести идейную борьбу на два фронта — против троцкизма и против правого уклона, взгляды которого несовместимыми с принадлежностью к ВКП(б). Съезд по предложению Сталина поставил задачу продолжить чистку органов управления, усилить борьбу с бюрократизмом. Опираясь на официальные данные, расходившиеся с реальностью, ораторы прославляли досрочное выполнение пятилетнего плана. Лишь некоторые, как С. Сырцов, говорили о серьезных проблемах. Несмотря на мартовское отступление в деле коллективизации, выразившееся в статье Сталина «Головокружение от успехов», съезд решил, что пора перейти к политике ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации.