ШЕСТАКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Русский советский историк и филолог-классик, византинист, член-корреспондент Петербургской Академии наук с 3 декабря 1916 года (по разряду классической филологии и археологии).

Происхождение и образование.

Родился в семье Петра Дмитриевича Шестакова. Старший брат Дмитрия Петровича Шестакова. В 1882 г. окончил 2-ю Казанскую гимназию с золотой медалью. В этом же году он поступает на историко-филологический факультет Казанского университета, который он окончил в 1886 г. со степенью кандидата и с золотой медалью за сочинение «О происхождении и составе хроники Георгия Монаха (Амартала)». После этого был оставлен при кафедре классической филологии профессорским стипендиатом. Его руководителем стал профессор Д.Ф. Беляев, который составил программу подготовки к профессорскому званию, включавшую изучение источников и литературы по проблемам классической филологии. Летом 1889 г. отправился в командировку в Москву и Петербург с целью работы в библиотеках для написания магистерской диссертации сроком на 1 год, где занимался изучением рукописей византийских хроник, хранящихся в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

В Казанском университете.

В мае 1890 г. после успешного прочтения пробных лекций он был назначен приват-доцентом Казанского университета. В 1893 г. защитил магистерскую работу «О происхождении Одиссеи», В 1894-1896 гг. находился в заграничной командировке: в Берлине он слушал лекции по истории греческой литературы у известных эллинистов Дильса и Кирхгофа, а в Мюнхене – лекции К. Крумбахера, у которого же занимается в семинарии по истории Византии. В 1898 г. представил для обсуждения докторскую диссертацию «О происхождении Илиады», но успешно защитил диссертацию лишь 12 марта 1900 г. В июле того же года Шестаков был назначен на должность экстраординарного профессора по кафедре греческого языка и словесности. В 1902 г. стал ординарным профессором по той же кафедре. В это время он читает курсы лекций по истории греческой литературы, греческим лирикам, греческим древностям, а также ведет практические занятия по чтению и объяснению греческих авторов (как для филологов-классиков, так и для историков).

В феврале 1906 г. в Петербурге прошел съезд профессоров, созванный для выработки нового университетского устава. В Казанском университете также велось обсуждение нового устава. Сергеем Петровичем на заседании историко-филологического факультета в ноябре 1905 г. был сделан доклад о необходимости основания кафедры византиноведения не только в Казанском университете, но и во всех университетах Российской империи. В декабре 1911 г. он был избран деканом историко-филологического факультета на 4 года. На следующий срок он также был переизбран. В эти же годы (1913–1917) он постоянно исполнял обязанности ректора, когда тот находился в отпуске или в командировках. В 1915 г. удостоен звания заслуженного профессора. А в декабре 1916 г. благодаря содействию В.В. Латышева Шестаков был избран членом-корреспондентом Академии наук по разряду классической филологии и археологии Отделения исторических наук и филологии.

Высшие женские курсы.

С воссозданием в 1906 г. Высших женских курсов в Казани преподавал там греческий язык и историю греческой литературы, с 1912 г. читал и курс истории Византии, а в 1916 г. вёл курс латинского языка и практические занятия по чтению греческих и латинских авторов. В 1911—1916 годах — директор Высших женских курсов. Преподавал там до закрытия курсов в 1918 г.

В советский период.

Во время Гражданской войны, неоднократно исполнял обязанности ректора Казанского университета, был арестован большевиками. Последним испытанием для факультета было упразднение с 1 июля 1921 г. историко-филологических факультетов Российских университетов и создание на их базе факультетов общественных наук. Однако и новый факультет просуществовал недолго – до августа 1922 года, когда вошел в состав Восточного педагогического института (ВПИ). С.П. Шестаков в ВПИ читал курсы «История античной культуры», по истории Древней Греции, заведовал археолого-нумизматическим музеем. Параллельно продолжал работать и в Казанском университете, вел занятия по латинскому и итальянским языкам. Сотрудничал С.П. Шестаков и с рабфаком, на котором преподавал немецкий и латинский язык. С 1934 г. работал в библиотеках научных учреждений. С 1936 г. в Научной библиотеке Казанского университета, где составлял каталоги античной и средневековой литературы и каталог редких книг из собрания библиотеки.

В конце 30-х годов С.П. Шестаков был приглашен к сотрудничеству Институтом мировой литературы им. М.Горького для написания глав в учебнике по истории древнегреческой литературы, который был написан к 1940 г., однако издан был лишь в 1946 г. В издании Шестаковым были написаны глава 4, без шестого параграфа. Практически полностью им написан раздел о греческом эпосе, а также некоторые статьи о греческой драме.