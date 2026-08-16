ШЕСТАКОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

Русский педагог, учёный и общественный деятель, в 1865—1883 попечитель Казанского учебного округа.

Происхождение и образование.

Родился в семье священника. Отец Петра Дмитриевича умер, когда ему было несколько месяцев, поэтому воспитывался он у дяди со стороны матери. Именно дяде принадлежала решающая роль в деле обучения и воспитания П.Д. Шестакова. В 1835 г. поступил в гимназию в Твери. В 1842 г. на историко-филологический факультет Московского университета, где своей специальностью он избирает греческую филологию. Его учителями были Д.Л. Крюков, Т.Н. Грановский, М.П. Погодин. В 1846 г. окончил Московский университет со степенью кандидата, что давало право на продолжение образования и открывало возможность сделать карьеру ученого.

Учитель и попечитель учебного округа.

Однако Петр Дмитриевич получает назначение в Смоленскую гимназию учителем греческого языка, затем работал в Тверской гимназии, оттуда он переезжает в Москву, где до 1852 г. был учителем в 4-й московской гимназии. Затем Шестакова приглашают в Смоленск, где вплоть до 1855 г. он работает инспектором, а с 1855 по 1860 год — директором местной гимназии. Там же, в Смоленске, в 1857 г. назначают директором губернского попечительского комитета о тюрьмах. После этого Шестакова приглашают в аппарат попечителя Московским учебным округом. С 1860 по 1861 год он инспектор Московского университета. Административная деятельность не препятствовала занятию Петра Дмитриевича наукой. Будучи инспектором, он перевел с греческого несколько трагедий Еврипида, которые впоследствии публикует в «Ученых записках» Казанского университета. С 1861 по 1863 год — инспектор казённых училищ. В 1863 г. он переезжает в Казань, где становится помощником попечителя учебного округа, а в 1865 г. занимает открывшуюся вакансию попечителя этого одного из шести старейших учебных округов России. Обстоятельства, в которых Петр Дмитриевич принял управление округом, были очень трудны и требовали от попечителя большого административного таланта. Именно ему пришлось вводить университетский устав 1863 г., который заметно ослабил контроль и опеку над университетами. Эту должность он исполняет на протяжении восемнадцати лет, и 18 июня 1883 г. подаёт в отставку по болезни.

Общество археологии, истории и этнографии.

В 1878 г. в Казани создается Общество археологии, истории и этнографии, председателем которого стал Шестаков. В этом качестве и как попечитель Казанского учебного округа, Петр Дмитриевич принимал активное участие в сохранении памятников старины, в частности, Булгарского ансамбля, которому грозило разрушение от местных жителей, использовавших его камень для хозяйственных построек. Переписка с различными министерствами и ведомствами об остатках зданий в городе Булгар велась в 1879–1880 гг. В результате в октябре 1880 г. комплекс зданий был передан в ведение Общества археологии, истории и этнографии. Однако роль Шестакова в этой сфере научной деятельности не ограничивалась только административно-организационными функциями. Он представил коллегам свои историко-этнографические изыскания, в том числе три исследования, касавшиеся вопросов местной географии, истории и этнографии.