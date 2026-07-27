ШЕСТАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Российский флотоводец и государственный деятель, адмирал (1888 год).

Происхождение и образование.

Происходил из небогатого, но старинного дворянского рода. Отец его, морской офицер занимался воспитанием сына. В 1830 г. в 10-летнем возрасте поступил в Морской кадетский корпус, вскоре обратил на себя внимание учебного начальства, как своими блестящими способностями, так и серьезными познаниями в языках (французском, немецком и английском). В 1834 г. блестяще выдержал офицерский экзамен, но из-за возраста был оставлен в корпусе. В 1836 г. был уволен из корпуса из-за столкновения с преподавателями.

Начало морской службы.

В том же году Шестаков был произведен в гардемарины и стал плавать на судах Черноморской эскадры, где не замедлил себя проявить. 19 июня 1837 г. награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия. В 1841 г. принял участие в нескольких сражениях с горцами и получил орден св. Станислава 3-ей степени с мечами и бантом. 11-го апреля 1843 г. произведен в лейтенанты, с назначением адъютантом к адмиралу Лазареву, Шестаков в этой должности оставался два года, а затем был назначен командиром строившегося тендера "Скорый", отправился на нем к кавказским берегам для выполнения некоторых гидрографических работ. Произведенные Ш. гидрографические работы дали ему богатый материал для будущего его сочинения "Лоция Черного моря". 23-го апреля 1850 года Ш. был произведен в капитан-лейтенанты, а вслед за тем командирован в Англию для наблюдения за строившейся там паровой шхуной "Аргонавт". Пока достраивалась шхуна, он дописывал сочинение "Лоция Черного моря", за которое был награжден бриллиантовым перстнем, а затем привел "Аргонавта" из Лондона в Николаев.

Крымская война.

Во время Крымской войны Шестаков был назначен членом пароходного комитета, а 6-го декабря 1854 г. произведен в капитаны 2-го ранга. В течение этого и следующего года он составил чертежи и наблюдал за постройкой 20 экспериментальных винтовых лодок, 75 винтовых канонерских лодок и 14 винтовых корветов. Кроме того, находясь на корабле "Рюрик", он участвовал в отражении от Кронштадта союзного англо-французского флота. Назначенный 21.05.1855 г. адъютантом к Его Императорскому Высочеству генерал-адмиралу, в следующем году был произведен в капитаны 1-го ранга и тогда же командирован в США для наблюдения за постройкой винтового фрегата "Генерал-Адмирал", проект постройки которого и чертежи были им же составлены. Фрегат "Генерал-Адмирал", бывший самым крупным из тогдашних наших паровых судов, строился около двух лет. Первым командиром его был сам Шестаков, который и привел судно в Кронштадт в середине 1859 г. Далее он в течении двух лет командовал эскадрой из четырех фрегатов: "Генерал-Адмирал", "Громобой", "Олег" и "Илья Муромец" в Средиземном море и крейсировал с ней у берегов Сирии для охранения христиан от фанатизма турок, причем 23-го апреля 1861 года был произведен в контр-адмиралы. По возвращении в 1862 г. в Кронштадт, Шестаков стал членом морского ученого и кораблестроительного технического комитетов, 1863 г. был произведен на пост помощника главного командира Кронштадтского порта по морской части, но пробыл им недолго.

Государственная служба.

В 1866 г. был назначен Таганрогским градоначальником. В Таганроге Шестаков прослужил всего около двух лет, но и за этот короткий период времени сумел много сделать для благоустройства города. Сойдясь в это время довольно близко с наказным атаманом войска донского генерал-адъютантом А. Л. Потаповым, Ш., по назначении последнего Виленским генерал-губернатором, оставил Таганрог, переехал на службу в Вильно, и был 18-го марта 1868 года назначен Виленским губернатором. Первое время Шестаков и Потапов были по-прежнему в дружеских отношениях, но вскоре между ними стали возникать недоразумения, отношения сильно обострились и даже сделались враждебными. В 1869 г. Шестаков ушел в отставку.

Возвращение на морскую службу, управляющий министром морского ведомства.

12.02. 1873 г. был назначен на новую должность временного морского агента в южных государствах Европы, в Австрии и Италии. Об этой должности он попросил по причине болезни жены. В течение восьми лет своей службы в этой должности весьма внимательно следил за развитием и успехами военно-морского дела в Западной Европе, следя за все усовершенствования, изобретения и нововведения в военно-морской технике. 1 января 1880 г. был произведен в вице-адмиралы. После смерти жены, в 1881 г. вернулся в Петербург и стал председателем кораблестроительного отделения морского технического комитета и принял живейшее участие в постройке паровых судов после того, как был поднят вопрос о преобразовании и усилении нашего флота. Также участвовал в разработке программы преобразования флота, утвержденной в 1882 г., которую ему и предстояло осуществить на посту управляющего морским министерством. Благодаря успешному судостроительству новых судов, причем все крупные суда строились исключительно в России, наш флот, во время управления морским министерством Шестакова, увеличился по численности судов в полтора раза, а по боевой силе более чем вдвое. К концу управления министерством Шестаковым число всех судов достигло 1110. За время своего сравнительно короткого управления морским министерством Шестаков объехал все наши военные порты и посетил даже Владивосток. Вполне оценив значение этого порта, он сделал его нашим главным портом в Тихом Океане. Но наибольшим вниманием и любовью Шестакова пользовался Севастополь, над возрождением которого он много потрудился. За свою активную службу 30 августа 1882 г. был пожалован в звание генерал-адъютанта. 1 января 1888 г. произведен в чин адмирала по случаю 50-летия службы в офицерских чинах. Вскоре после этого скончался в Севастополе от паралича сердца. Некоторые последствия его самоуверенной настойчивости в проведении реформ плачевно сказались в русско-японской войне 1904— 1905 гг. (например, практическое осуществление положения о «морском цензе» 1885 г.).

Воспоминания:

Шестаков И. А. Воспоминания опального адмирала / Подгот. публ. В. В. Козыря // Гангут: Науч.-попул. сб. ст. по истории флота и судостроения. СПб., 1995. Вып. 8. С. 128—139.

Шестаков И. А. Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838-1881 гг.). Санкт-Петербург: Судостроение, 2006.