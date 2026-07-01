ШЕШЕЛЬ ВОИСЛАВ

В социалистической Югославии

В 1976 г. получил диплом юридический факультет Сараевского университета. В 1979 г. защитил диссертацию по теме: «Политическая сущность милитаризма и фашизма». Преподавал в Мичиганском университете в США, с 1981 по 1984 г. работал ассистентом на Факультете политических наук Сараевского университета. 9 июля 1984 г. был осужден за «анархолиберальные и националистические позиции». Первоначальный приговор 8 лет заключения несколько пересматривался. В результате в тюрьме в Зенице он провёл лишь 2 года. На решение властей повлияли акции протесты и письма с осуждением приговора. После освобождения переселился в Белград, где вступил в общество писателей Сербии, сблизился с В. Драшковичем. С 1989 г. Шешель читал лекции для представителей сербской диаспоры США, Канады, Австралии и Западной Европы. После возвращению в Югославию, в январе 1990 г. Шешель создал несколько общественно-политических движений.

Политический путь

В 1990 г. несколько раз арестовывался, впервые за попытку совершение акта вандализма в «Доме цветов», где был похоронен И.Б. Тито , а затем за отправку добровольцев в Сербскую Краину. Несмотря на это, принял участие в выборах президента Сербии, заняв пятое место. В феврале 1991 г. была основана Сербская радикальная партия (СРП), а Шешель стал ее председателем. В июне 1991 г. выиграл выборы в Раковицах и стал депутатом скупщины. В апреле 1992 г. вместо СФРЮ была провозглашена Союзная Республика Югославия (СРЮ), в мае состоялись выборы в новую скупщины, СРП получила несколько мандатов. В декабре 1992 г. на выборах в скупщину Сербии, партия завоевала второе место, уступив лишь правящей Социалистической партии. Вместе с ними они образовали «негласную коалицию», но не прошли в правительство. Шешель выступал с националистическими лозунгами, критиковал другие оппозиционные партии, поддерживал создание сербских добровольческих отрядов. На досрочных выборах 1993 г. его партия заняла третье место в скупщине. В сентябре 1994 г. лишен депутатской неприкосновенности и несколько раз был заключен под стражу за нарушения во время работы в скупщине. В июне 1995 г. подвергнут аресту за несогласованный митинг его сторонников в Гнилане (автономный край Косово), в результате которого произошли столкновения с полицией. В ноябре 1996 г. его партия выиграла муниципальные выборы в Земуне, а Шешель стал мэром (до 1998 г.). На выборах в скупщину в сентябре 1997 г. сербские радикалы вновь стали вторыми, а Шешель на президентских выборах Сербии прошел во второй тур. После переголосования уступил ставленнику С.Милошевича . В марте 1998 г. социалисты и радикалы создали объединенное правительство, посты вице-премьеров Сербии получил В. Шешель и Т. Николич, которое просуществовало до падения С.Милошевича в октябре 2000 г. На досрочных выборах в скупщину в декабре 2000 г. радикалы заняли лишь третье место. Участвовал в президентской гонке, но вновь проиграл во втором туре. 15 января 2003 г. Международный трибунал для бывшей Югославии предъявил ему обвинения, 24 февраля Шешель добровольно прибыл в суд. Несколько его осуждали за различные нарушения в ходе судебного процесса. Выпущен лишь 6 ноября 2014 г. на свободу до вынесения приговора (из соображений гуманности). 31 марта 2016 г. Гаагский трибунал вынес оправдательный приговор. Однако 11 апреля 2018 г. приговор пересмотрели, вынесли обвинительный приговор и дали 10 лет заключения (но поскольку весь этот срок он уже провел в месте предварительного заключения, то считается, что он уже его отсидел).