ШЕРШЕНЕВИЧ ГАБРИЭЛЬ ФЕЛИКСОВИЧ

Русский юрист, цивилист, профессор Казанского и Московского университетов, депутат I Государственной Думы. Отец поэта-имажиниста Вадима Шершеневича (1893—1942).

Происхождение и преподавание в Казани.

Ученый-юрист, Шершеневич родился 1 января 1863 года в польской дворянской семье в Казани, где отец его состоял на военной службе; окончил курс в Казанском университете. Среднее образование получил в Казани во 2-й Казанской мужской гимназии. В 1885 году окончил юридический факультет Казанского университета. В 1888 г. защитил магистерскую диссертацию ("Система торговых действий", Казань, 1888), а в 1891 г. - докторскую ("Авторское право на литературные произведения"); В августе 1892 году назначается ординарным профессором Казанского университета по кафедре торгового права и торгового судопроизводства, а с 1896 года перемещается на кафедру гражданского права и судопроизводства. В 1899—1902 гг. председатель Казанского юридического общества.

Политическая деятельность.

Преподавательская деятельность Шершеневича прерывается в конце 1905 года в связи с избранием в 1-ю Государственную Думу от г. Казани (от кадетской партии). В 1906 году он переезжает из Казани в Санкт-Петербург. Придерживаясь либеральных взглядов, протестовал против роспуска Думы и подписал Выборгское воззвание ряда депутатов с призывом к населению отказаться платить налоги и исполнять воинскую повинность до созыва Думы. После роспуска Думы переехал в Москву, где вместе с некоторыми другими депутатами некоторое время сидел в Таганской тюрьме в связи с этим призывом.

Преподавание и научная деятельность.

После выхода из тюрьмы работал на юридическом факультете Московского университета на кафедре торгового права. В 1911 покинул Московский университет в знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо. В 1911—12 – преподаватель МГНУ и Московского коммерческого института. Шершеневич – представитель социологической школы права, последователь юридического учения Р. фон Иеринга. Критиковал догматизм традиционного правоведения. Шершеневич считал, что правовые реформы должны предшествовать каким-либо др. инновациям, поскольку они с неизбежностью влекут за собой и социальные, и экономические преобразования. В этой связи он настаивал на рационализации правовой системы Российской империи. При этом Ш. придерживался умеренных либеральных взглядов. Шершеневич отрицал принцип разделения властей, который, по его мнению, в большей степени соответствовал абстрактным теоретическим построениям и не мог быть в полной мере реализован на практике. Завещал большую часть своего состояния Московскому Университету и Казанскому университету. Передал свою библиотеку Московскому коммерческому институту. Права на свои сочинения завещал Московскому университету для учреждения особой стипендии студентам.