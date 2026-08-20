ШЕРКАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

В 1982 году открылся первый в Октябрьском районе краеведческий музей на общественных началах.

Инициатором его создания выступила учитель ханты Тамара Васильевна Диодорова. Музей отражает культуру и быт среднеобских ханты 30-50-х годов ХХ века. В течение года музей обслуживает всеми формами работы до полутора тысяч человек, проводятся экскурсии, лекции, мероприятия.

В фонде музея хранится более 2000 экспонатов. Музей предлагает обзорные экскурсии по экспозиции музея «Быт и культура народа ханты в 30-40-е годы ХХ века» (основные занятия и промыслы северных народов, утварь, одежда, религия), знакомит с древней историей села.

Предлагает пешеходные экскурсии по историческому центру села «Один день в Шеркалах» (общие сведения о селе, история Спасской церкви, музей и хозяйственные постройки ханты, дом купца Новицкого, парк Победы).

В год проводится более двадцати мероприятий для разных категорий посетителей.

Иллюстрации:

Шеркальский этнографический музей.